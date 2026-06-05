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Le prix des voitures neuves a reculé de 2% en 2025

Peugeot 5008 de 3e génération, motorisation hybride.
Le prix moyen de vente des voitures neuves en France a reculé de 2% en 2025, après une hausse ininterrompue pendant cinq ans. | ©Stellantis

Le prix moyen de vente des voitures neuves en France a reculé de 2% en 2025, après une hausse ininterrompue pendant cinq ans qui a contribué à la chute des achats, indique une étude de l'Institut Mobilités en transition et C-Ways.

(AFP)

Entre 2019 et 2024, le prix moyen des voitures neuves a connu une hausse « sans précédent » de près de 31%, passant de 26 900 à 35 200 euros, soit plus de 8 000 euros, avant de revenir à 34 600 euros en 2025. Sur 2019-2025, la hausse ressort à 29%, bien davantage que l’inflation (+19%) et que la hausse du niveau de vie moyen (+23%), précise cette étude réalisée sur les prix catalogue, hors rabais, aides et malus.

La récente baisse des prix s’explique par le recul des ventes de voitures hybrides rechargeables, particulièrement chères et désormais soumises à la taxe dite malus au poids, une légère réduction de la taille des véhicules et une politique de prix plus bas de certains constructeurs, comme Stellantis.

Depuis 2019, les ventes de voitures neuves en France ont chuté de 26%, passant de 2,2 millions à 1,6 million en 2025. Les achats des particuliers ont fondu de 27%, contre -14% en moyenne dans l’UE, avec une part des achats effectués par les 40% des ménages aux plus faibles revenus qui est passée de 24% à 15%. Depuis la montée en puissance du leasing social, les achats des Français les plus modestes sont repartis à la hausse en 2025.

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Le prix de vente moyen s'établit 56 700 euros

Par motorisation, entre 2019 et 2025 la hausse des prix moyens était de 29% pour les véhicules à essence, 18% pour les diesels, 4% pour les hybrides non rechargeables, 1% pour les hybrides rechargeables et 7% pour les électriques.

En 2025, le prix de vente moyen s’établissait à 56 700 euros pour un hybride rechargeable, 39 000 euros pour un électrique, 38 800 pour un diesel, 36 400 euros pour un hybride non rechargeable et 29 100 euros pour un véhicule à essence. Entre 2024 et 2025, les prix des véhicules essence neufs ont continué de progresser (+4%), alors que ceux des électriques ont reculé (-4%).

Sur la période 2019-2025, la hausse des prix est due pour un tiers aux choix tarifaires des constructeurs, qui ont privilégié une offre de voitures plus haut de gamme mais aussi augmenté leurs prix pour le même type de voiture. Autre cause, qui explique 40% de la hausse des prix, l’essor des motorisations électrifiées.

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