Le prix des voitures neuves a reculé de 2% en 2025

La récente baisse des prix s’explique par le recul des ventes de voitures hybrides rechargeables, particulièrement chères et désormais soumises à la taxe dite malus au poids, une légère réduction de la taille des véhicules et une politique de prix plus bas de certains constructeurs, comme Stellantis.

Depuis 2019, les ventes de voitures neuves en France ont chuté de 26%, passant de 2,2 millions à 1,6 million en 2025. Les achats des particuliers ont fondu de 27%, contre -14% en moyenne dans l’UE, avec une part des achats effectués par les 40% des ménages aux plus faibles revenus qui est passée de 24% à 15%. Depuis la montée en puissance du leasing social, les achats des Français les plus modestes sont repartis à la hausse en 2025.