Le Peugeot E-3008 troisième de la Voiture de l’année 2024

Le nouveau SUV électrique de Renault rafle la mise en ouverture du salon de Genève. Succédant au Jeep Avenger, il gagne le prix de La voiture de l’année 2024. Devant la BMW Série 5 et le Peugeot E-3008.

Nominé en novembre, le 3008 produit à Sochaux et disposant de trois versions électriques et de versions à essence électrifiées, termine troisième. Assez loin derrière les deux premiers avec 197 points. Le Scénic E-Tech a remporté l’élection avec 329 points, devant la BMW Série 5 avec 308 points. Derrière, on retrouve le Kia EV9 (190 points), le Volvo EX30 (168 points), la BYD Seal (131 points) et le Toyota C-HR qui ferme la marche avec ses 127 points. Pour Peugeot, la dernière victoire à ce prix remonte à 2020, avec la Peugeot 208 II.

Pour rappel, L’élection rassemblait 58 journalistes spécialistes de l’industrie automobile de 22 pays de l’Union européenne. Cette édition 2024 est la 61e du prix.