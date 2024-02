« Le nucléaire c’est bien, mais il faut avoir les reins solides »

Le nucléaire, « c’est de la documentation, de la traçabilité », prévient Christian Monnier. « Cela demande forcément beaucoup de suivi », poursuit-il. Et cette activité mobilise énormément de main-d’œuvre, qualifiée. C’est aussi une filière qui enregistre beaucoup « d’inertie », prévient-il. Les procédures de décision sont extrêmement longues. À la fin du mois de février, l’entreprise doit par exemple livrer une commande enregistrée il y a quatre ans. En attendant, il a fallu acheter la matière, immobiliser les projets quand il devait y avoir des ajustements. Il font donc de la trésorerie. Et bien anticiper ses fonds de roulement. « Certains produits, ce sont 300 à 400 heures de soudure. Donc, quand ça traine sur plusieurs années, ça tire », image le dirigeant.

Cette exigence a, par contre, été repérée par d’autres. L’entreprise a été sollicitée pour une pièce du train roulant du toit du court Suzanne-Lenglen de Roland Garros ou pour des manèges de Disneyland Paris. Une manière de rester à l’affût, de se diversifier et d’enregistrer régulièrement de nouveaux clients. « Il faut se diversifier, mais là où cela amène de la valeur ajoutée, conseille Christian Monnier. Il faut essayer de voir les liens entre les marchés. »

Le dirigeant a beaucoup investi ces dernières années. Dans des machines. Dans la rénovation énergétique des bâtiments. L’entreprise a pris aussi de nouvelles affaires, pour se tester. Elle a aussi capitalisé dans les compétences, en faisant passer des certifications à ses salariés, pour se préparer justement à cet appel de la filière nucléaire. Mais la hausse du marché n’est pas aussi rapide qu’espérée. Il n’en reste pas moins confiant dans les forces de MGR et dans les perspectives, rassuré, aussi, par la place acquise par sa société dans le paysage industriel. C’est un acteur reconnu qui dispose de savoir-faire stratégiques à préserver. Framatome l’a même intégré à son programme de maintenance et peut le solliciter très rapidement. « S’ils ont un besoin, ils envoient le plan et on fabrique », explique Christian Monnier, un dirigeant conscient des potentialités de cette relance. Mais aussi de ce qu’elle implique. Et de résumer : « Le Nucléaire, c’est bien, mais il faut avoir les liens solides. »