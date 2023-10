Le marché automobile français progresse en septembre mais 2024 s’annonce moins florissant

Au sein du groupe Stellantis, “c’est surtout la marque Peugeot qui a souffert”, avec “des problèmes de livraison et des arrêts de production liés à un manque de semi-conducteurs”, qui est “en train de se résoudre”, a signalé M. Roudier. Comptant à lui seul 43.710 immatriculations de véhicules particuliers neufs le mois dernier, le groupe Stellantis devance encore largement Renault (25,3% du marché) et Volkswagen (13,6%), puis Hyundai (5,6%) et Toyota (5,5%), loin derrière. Les ventes du groupe Renault ont bondi de 14,4%, avec 39.555 immatriculations.

“Les nouveaux modèles de Renault ont trouvé une clientèle”, comme le SUV Austral de la marque au losange, et “le renouvellement de la gamme Renault commence à bien fonctionner”, a relevé M. Roudier. Côté motorisation, les modèles électriques ont capté 19% des immatriculations totales de voitures particulières le mois dernier, soit une augmentation de trois points en termes de part de marché par rapport à septembre 2022 et une hausse de six points par rapport au même mois de 2021.

“Les chiffres actuels des véhicules électriques sont les plus hauts jamais eus”, a noté M. Roudier, en précisant que “le marché est tiré par trois modèles” vendus par Tesla, qui “poursuit sa trajectoire ascensionnelle”, Dacia et Peugeot. Continuant en effet de progresser sur le marché français, Tesla y a écoulé 5.557 voitures le mois dernier, enregistrant ainsi un bond de 60,5% de ses ventes par rapport à septembre 2022. Le constructeur californien, pionnier de l’électrique, voit ainsi sa part du marché total des voitures particulières atteindre 3,55% en septembre, dépassant celles des marques BMW (3,14%), Mercedes (3,13%), Audi (3,11%) et Ford (3,09%).