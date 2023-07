Le marché automobile français poursuit sa reprise de croissance

Au total, 190 848 voitures particulières neuves ont été immatriculées en juin, a indiqué la Plateforme automobile (PFA, représentant constructeurs et équipementiers). Si on inclut les véhicules utilitaires légers de moins de 5,1 tonnes, cela fait 233 547 véhicules légers neufs immatriculés, soit une hausse de 12,49 % sur un an.