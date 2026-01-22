Le Maillon Solidaire propose l’auto-réparation pour les vélos

Des bénévoles et adhérents s'affairent a réparer des vélos dans les locaux du Maillon Solidaire.
Alors qu'en 2024, Maillon Solidaire comptait 197 adhérents, en 2025 ce chiffre atteint 261. | © Pascal Lainé

Située rue de Londres à Belfort, l’association Le Maillon Solidaire accompagne les adhérents dans la réparation de leur vélo. De plus en plus de personnes pratiquent le vélo et poussent les portes de l'atelier. Pourtant, le président de l’association le déplore, ce type de solution n'est pas assez répandu.

« L’année 2025, est surtout marquée par une augmentation considérable du nombre d’adhérents », se réjouit Pascal Lainé, président de Le Maillon Solidaire créé en 2011. En un an, l’association est passée de 197 à 261 adhérents. Installé rue de Londres à Belfort, Le Maillon Solidaire a pour objectif de mettre à disposition des cyclistes les outils et savoir-faire nécessaires pour réparer leur vélo. 

Pour Pascal Lainé, cet accroissement de clients tient à deux explications : « Il y a des gens qui se mettent au vélo. Mais il y a aussi ceux qui s’y sont mis à la sortie du confinement et qui ont acheté des vélos pas très chers, bas de gamme ». Presque six ans après la fin du second confinement, ces vélos ont très souvent besoin de réparations. Pourtant, comme le constate le président de l’association, les solutions d’entretien ne courent pas les rues. 

Des solutions d'entretien des vélos qui manquent

Pascal Lainé dénonce un réel angle mort : la réparation des vélos n’apparaît dans aucune politique, que ce soit du côté des collectivités territoriales ou du gouvernement. La mobilité douce est mise en avant, mais derrière le secteur de l’entretien est moindre. « On peut faire toutes les pistes cyclables du monde, si les gens n’ont pas un vélo en bon état, ils ne vont pas aller dessus », déplore le président. Un regret pas seulement à l’échelle du territoire, mais aussi à l’échelle nationale : sur le réseau de plus de 500 associations français de ce type, le constat est le même partout. 

Ouvert trois demi-journées par semaine, Le Maillon Solidaire est une solution à cette problématique. La dizaine de bénévoles guide les adhérents dans les réparations de vélos. L’idée n’est pas que les bénévoles réparent les deux-roues, mais plutôt qu’ils accompagnent les clients dans le processus. « Ça permet d’entretenir son vélo avec un petit budget parce que vous ne payez pas de main d’œuvre et vous avez des pièces qui sont moins chères qu’ailleurs », complète Pascal Lainé. 

Le Maillon Solidaire a aussi comme rôle le réemploi des vélos abandonnés. L’association récupère les vélos pour les remettre en état et les vendre autour de 65 euros. « Et puis, il y a les vélos qui ne sont pas récupérables. Ils deviennent donneurs de pièces pour les autres », précise le président. D’où les pièces à moindre coût pour les adhérents.

Une pratique du vélo dans tous les milieux

De plus en plus de Français se tournent vers la pratique du vélo. Selon le Ministère chargé des transports, en 2024, 35 % des Français pratiquent le vélo au moins une fois par mois. De plus, selon l’enquête Les Français et le vélo en 2022, au cours des cinq dernières années, les ventes de vélos à assistance électrique ont été multipliées par cinq. 

Ce changement, Pascal Lainé le constate directement à l’atelier. Les profils des adhérents sont aujourd’hui très variés. « Aujourd’hui, on sent que prendre son vélo pour faire ses déplacements ça se répand. Avant ça pouvait être marginalisé », observe-t-il. Les avocats côtoient les livreurs Uber Eats, les étudiants et parfois des cyclistes sportifs. « Les gens sont solidaires entre eux », apprécie le président. 

Nos derniers articles

,
Mélusine Vurpillot, candidate pour les municipales de mars 2026 à Dambenois (Doubs).

Dambenois : Mélusine Vurpillot, 20 ans, candidate pour les municipales

Mélusine Vurpillot étudiante en alternance à l’institut d’administration des entreprises de Dijon et eu sein d’un cabinet d’expertise comptable, se lance dans la compagne des municipales à Dambenois.
,
Logo d'Arabelle Solutions, sur l'atelier de fabrication des turbines à vapeur Arabelle, à Belfort.

Belfort : Arabelle Solutions va investir 350 millions d’euros

Le PDG d’EDF a confirmé un investissement de 350 millions d’euros pour le site d’Arabelle Solutions à Belfort, ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment de 20 000 m².
L'université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) accueille 2500 étudiants.

Belfort-Montbéliard : l’UTBM parmi les meilleures universités de technologie européennes

L’université de technologie de Belfort-Montbéliard figure pour la première fois dans les sept thématiques prises en compte pour le classement européen EngiRank.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC