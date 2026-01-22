Le Maillon Solidaire propose l’auto-réparation pour les vélos

Pascal Lainé dénonce un réel angle mort : la réparation des vélos n’apparaît dans aucune politique, que ce soit du côté des collectivités territoriales ou du gouvernement. La mobilité douce est mise en avant, mais derrière le secteur de l’entretien est moindre. « On peut faire toutes les pistes cyclables du monde, si les gens n’ont pas un vélo en bon état, ils ne vont pas aller dessus », déplore le président. Un regret pas seulement à l’échelle du territoire, mais aussi à l’échelle nationale : sur le réseau de plus de 500 associations français de ce type, le constat est le même partout.

Ouvert trois demi-journées par semaine, Le Maillon Solidaire est une solution à cette problématique. La dizaine de bénévoles guide les adhérents dans les réparations de vélos. L’idée n’est pas que les bénévoles réparent les deux-roues, mais plutôt qu’ils accompagnent les clients dans le processus. « Ça permet d’entretenir son vélo avec un petit budget parce que vous ne payez pas de main d’œuvre et vous avez des pièces qui sont moins chères qu’ailleurs », complète Pascal Lainé.

Le Maillon Solidaire a aussi comme rôle le réemploi des vélos abandonnés. L’association récupère les vélos pour les remettre en état et les vendre autour de 65 euros. « Et puis, il y a les vélos qui ne sont pas récupérables. Ils deviennent donneurs de pièces pour les autres », précise le président. D’où les pièces à moindre coût pour les adhérents.