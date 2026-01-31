Le Dispositif amont de la qualification aide à la réalisation d’un projet professionnel

Ce jeudi 29 janvier, le Dispositif amont de la qualification (DAQ) a lancé sa formule 2026-2030. Une présentation faite à l’Institut de Formation Accompagnement et Compétences du pays de Montbéliard (IFAC) de Bethoncourt, un des cinq sites proposant ce dispositif dans le nord Franche-Comté. On compte également Belfort, Héricourt, Delle et Pont-de-Roide. « C’est un dispositif qui permet soit d’entrer dans une formation ou d’aller directement dans l’emploi », explique Aurélie Claerr, directrice des formations à l’IFAC. En passant par ce dispositif, le stagiaire est accompagné pour définir et valider un projet professionnel. Il peut également découvrir des métiers et acquérir des compétences.

Ce dispositif s’adresse aux personnes de plus de 16 ans. Il existe trois parcours : un pour les personnes n’ayant pas de projet professionnel, un pour celles qui souhaitent renforcer leur projet et un pour concrétiser un projet. Le stagiaire alterne les périodes sur site et en entreprises avec des stages.

Le Greta est porteur de ce projet, mais il est accompagné par six autres organismes dans le cadre d’un groupement : ACEREP R2D et ADCH situés sur le territoire d’Héricourt, l’AFPA et le CFPPA sur le bassin Belfortain, le CFA Montbéliard et le Greta HSNFC. Numerica intervient également dans le processus.