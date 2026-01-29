Le chômage en hausse de 3,9 % en Bourgogne-Franche-Comté

France Travail et la Dares ont publié leur dernière note sur la situation de l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté le 28 octobre | Illustration Le Trois
La Bourgogne-Franche-Comté comptait 207 710 demandeurs d'emploi fin 2025. | illustration © Le Trois
En bref

La Bourgogne-Franche-Comté comptait 207 710 demandeurs d’emplois de catégorie A, B et C, fin 2025, soit une hausse de 3,9 % par rapport à décembre 2024. La progression est un peu plus lente dans le Territoire de Belfort.

Le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A, B et C a progressé de 3,9 % en un an, en Bourgogne-Franche-Comté, selon les chiffres publiés ce jeudi 29 janvier par la Dreets, France Travail et la Dares. Le pourcentage de progression inférieur de l’échelon national : en France, le nombre de demandeurs d’emplois de ces trois catégories progresse de 4,8%.

  • Dans le Territoire de Belfort, le nombre de demandeurs d’emplois (catégories A,B,C) progresse de 3,4 % en un an, soit 12 280 demandeurs d’emploi fin 2025, dont 7 650 sont sans emploi (catégorie A) et 4 640 exercent une activité réduite (catégories B, C).
  • Dans le Doubs, + 5,2 %, soit 43 430 demandeurs d’emploi. Parmi eux, 25 110 sont sans emploi (catégorie A) et 18 320 exercent une activité réduite (catégories B, C).
  • En Haute-Saône : + 4,1 %, soit 16 600 demandeurs d’emploi, dont 9 080 sont sans emploi (catégorie A) et 7 520 exercent une activité réduite (catégories B, C).

Nos derniers articles

Lionel Martin, animateur nord Franche-Comté du réseau FFI (Forces françaises de l'industrie), lors du lancement au stade Bonal le 28 janvier 2026.

Sochaux : FFI, un nouveau club pour défendre l’industrie française

Les Forces Françaises de l’Industrie (FFI), mouvement matinal pour la défense de l’industrie française, lancent une antenne Nord Franche-Comté. Une trentaine de chefs d’entreprise ont participé au petit-déjeuner de lancement au stade Bonal.
Des cygnes sur l'étant du Malsaucy, dans le Territoire de Belfort.

Un cas de grippe aviaire en Haute-Saône

La préfecture de Haute-Saône annonce qu’un premier cas de grippe aviaire a été découvert en Haute-Saône, à Vaivre, sur un cygne. La préfecture détaille les mesure de précaution à prendre pour éviter une propagation.
La fresque incriminée figure sur la page Instagram du graffeur bisontin Nacle.

Besançon va recouvrir une fresque dénoncée par le Crif

Un graffeur de Besançon a peint une fresque représentant un crâne recouvert d’un Keffieh, à côté d’un chandelier à sept branches. Après un signalement du Crif, la maire de Besançon a décidé de la recouvrir.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC