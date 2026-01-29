Le chômage en hausse de 3,9 % en Bourgogne-Franche-Comté

Le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A, B et C a progressé de 3,9 % en un an, en Bourgogne-Franche-Comté, selon les chiffres publiés ce jeudi 29 janvier par la Dreets, France Travail et la Dares. Le pourcentage de progression inférieur de l’échelon national : en France, le nombre de demandeurs d’emplois de ces trois catégories progresse de 4,8%.

Dans le Doubs , + 5,2 %, soit 43 430 demandeurs d'emploi. Parmi eux, 25 110 sont sans emploi (catégorie A) et 18 320 exercent une activité réduite (catégories B, C).

En Haute-Saône : + 4,1 %, soit 16 600 demandeurs d'emploi, dont 9 080 sont sans emploi (catégorie A) et 7 520 exercent une activité réduite (catégories B, C).