Le chiffre d’affaires de Forvia continue de reculer

À 10,5 milliards d’euros pour la période janvier-juin, le chiffre d’affaires s’inscrit en retrait de 4,3% par rapport au premier semestre 2025. En neutralisant l’impact des variations de devises, le repli est limité à 1,9%, soit « légèrement en dessous de la production automobile mondiale », qui a baissé de 1%. Ce chiffre d’affaires à taux de changes constants reflète cependant « une superformance dans toutes les régions à l’exception de la Chine » précise Forvia (ex-Faurecia) dans un communiqué, en évoquant une hausse de 0,4% en Europe (contre -1,5% pour la production automobile), une augmentation de 4,4% sur le continent américain (contre -0,7%) et un plongeon de 19,3% en Chine (contre -5,3%).