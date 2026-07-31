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Le chiffre d’affaires de Forvia continue de reculer

Plateforme industrielle de Forvia, à Allenjoie.
Le chiffre d'affaires de Forvia continue de reculer, mais l'équipementier enregistre une hausse de ses commandes. | ©Le Trois – archives

L'équipementier automobile français Forvia a vu son chiffre d'affaires reculer de 4,3% au premier semestre, pénalisé par des effets de change qui ont accentué une baisse des ventes déjà plus marquée que celle de la production automobile mondiale sous l'effet d'un plongeon de ses activités en Chine.

(AFP)

À 10,5 milliards d’euros pour la période janvier-juin, le chiffre d’affaires s’inscrit en retrait de 4,3% par rapport au premier semestre 2025. En neutralisant l’impact des variations de devises, le repli est limité à 1,9%, soit « légèrement en dessous de la production automobile mondiale », qui a baissé de 1%. Ce chiffre d’affaires à taux de changes constants reflète cependant « une superformance dans toutes les régions à l’exception de la Chine » précise Forvia (ex-Faurecia) dans un communiqué, en évoquant une hausse de 0,4% en Europe (contre -1,5% pour la production automobile), une augmentation de 4,4% sur le continent américain (contre -0,7%) et un plongeon de 19,3% en Chine (contre -5,3%).

Le groupe, qui avait accusé une perte nette de 269 millions d’euros, au premier semestre 2025 en lien avec la dépréciation de ses activités dans l’hydrogène après le retrait de Stellantis de leur coentreprise, est sorti du rouge et a dégagé un bénéfice net semestriel de 3 millions d’euros. « Le premier semestre 2026 marque notre troisième semestre consécutif d’amélioration de la performance », observe Martin Fischer, directeur général de Forvia, cité dans un communiqué.

Forvia enregistre des prises de commandes en hausse de 15%

Avec des prises de commandes en hausse de 15% par rapport au premier semestre 2025, une progression de sa rentabilité (marge opérationnelle en hausse à 6%) et une « exécution rigoureuse » des mesures « de réduction des coûts », Forvia a confirmé l’ensemble de ses objectifs annuels, malgré les tensions géopolitiques et inflationnistes persistantes. L’équipementier vise un chiffre d’affaires compris entre 20 et 21 milliards d’euros à taux de change constants, une marge opérationnelle comprise entre 6% et 6,5 % du chiffre d’affaires et une poursuite de la réduction de sa dette.

Il a également confirmé que la cession de sa division d’aménagements intérieurs (planches de bord, panneaux de porte…) au gestionnaire d’actifs américain Apollo serait finalisée au quatrième trimestre. « On a passé les étapes principales et celles qui restent sont assez mineures », a précisé à la presse le directeur financier du groupe Olivier Durand. Depuis 2020, Forvia n’a enregistré qu’un seul exercice avec un résultat net positif, en 2023.

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