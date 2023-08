L’association Sociochaux appelle les anciens joueurs à l’aide

“A la suite des annonces de jeudi soir, l’association les Sociochaux a publié un communiqué dans lequel elle dit son effroi, mais espère néanmoins une reconstruction du club.

«Nous avons appris avec effroi des décisions du CNOSF et du COMEX qui ont pris la responsabilité de mettre à mort Ie PC Sochaux-Montbéliard. Ces décisions sont d’autant plus scandaleuses que le projet porté par Romain Peugeot offrait l’espoir non seulement de repartir en Ligue 2, mais aussi et surtout d’éviter un plan social et de conserver le centre de formation, qui a tant donné au football français. Non pensées vont en premier lieu vers des salariés du club et les jeunes du centre, directement touchés par ce drame. Nos remerciements vont vers Romain Peugeot et son équipe qui n’ont rien lâché jusqu’au bout de cette procédure interminable.

Nous prenons connaissance de sa volonté de ne pas présenter un projet pour le National 1. Nous l’implorons cependant, lui ou ses investisseurs, de reconsidérer cette décision, qui, quelles que soient les difficultés, permettrait de sauver le centre.

Désormais, tout est à terre. Nous n‘avons pas d’autre choix que d’envisager le pire.

Notre première exigence est de sauver ce qui peut l’être. Un redémarrage en National 3 ne peut être porté que par l’association FCSM. L’urgence financière est de lui assurer un budget suffisant pour le faire et sécuriser si possible les compétences sportives du centre de formation, alors même que l’agrément est perdu. Pour cela, nous appelons collectivités, entreprises, anciens joueurs à se rassembler au plus vite pour construire ce budget aux côtés de l’engagement des supporters.”