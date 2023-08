Après le refus du tribunal administratif, Romain Peugeot renonce à sauver le FC Sochaux

Le club sochalien, 9e de L2 à l’issue du dernier exercice, tentait d’échapper à sa rétrogradation en National par la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), une émanation de la Fédération française de football (FFF). Sa relégation profite à Annecy, 17e et relégué, qui sera repêché en deuxième division, dont la première journée débute samedi. Saisi jeudi matin, le comité exécutif de la FFF n’avait pas voulu se prononcer sur le recours de Sochaux en attendant la décision du tribunal administratif et fait savoir qu’il ne statuerait pas si le recours du FCSM devait être rejeté. Un premier recours devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avait déjà été rejeté mardi. Le club sochalien est la propriété du groupe immobilier chinois Nenking, en grande difficulté financière. “C’est maintenant à cet actionnaire qu’il appartient de prendre ses responsabilités”, selon le communiqué de Romain Peugeot, un financier installé à Londres et âgé de 33 ans. “Tous les recours ont été épuisés”, a reconnu pour l’AFP le député (Renaissance) du Doubs Nicolas Pacquot. Le “combat” désormais doit être “de jouer dans les jours qui viennent en National 1”, a-t-il dit, jugeant la National 3 comme un “scénario catastrophe” pour l’économie comme pour le territoire. “En sacrifiant les jaunes et bleus, ce soir la Fédération (française de football) a aussi sacrifié le centre de formation”, a-t-il pointé.