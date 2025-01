L’aéroport de Bâle-Mulhouse retrouve ses niveaux de passagers d’avant covid et doit s’agrandir

EasyJet confirme sa position de première compagnie aérienne de l’EuroAirport, avec 55 % des parts de marché et plus de 5,4 millions de passagers. Elle devance de loin Wizz Air, compagnie à bas-prix hongroise, qui représente 12 % de parts de marchés avec un peu plus de 1 million de passagers. En troisième position vient Pegasus Airlines, elle aussi compagnie à bas-coûts, mais basée à Istanbul, avec 3,6 % de parts de marché et 317 000 passagers. British Airways et Lufthansa arrivent en 4e et 5e position, avec respectivement 3,1 et 3% de parts de marché.

Côté destinations, Pristina (Kosovo) arrive en tête avec 622 100 passagers, devant Londres (534 200 passagers), Istanbul (502 500), Amsterdam (362 400) et Budapest (332 900). Au total, 6 500 salariés étaient recensés sur la plateforme aéroportuaire, dont 428 employés par l’ «établissement public aéroport de Bâle-Mulhouse », la majorité de ces emplois relevant des entreprises hébergées.