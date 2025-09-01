La vente de voitures neuves rebondit légèrement en août

Voici les principaux chiffres à retenir pour les ventes de véhicules particuliers en août (source: Chambre syndicale des constructeurs d’automobile)

Stellantis : 22 646 véhicules particuliers vendus. +1,74% par rapport à août 2024 ; -10,8% par rapport aux huit premiers mois de l’année

Peugeot : 11 875 véhicules particuliers vendus. -1,07% par rapport à août 2024 ; -4,28% par rapport aux huit premiers mois de l’année

Citroën : 4 854 véhicules particuliers venus. +30,8% par rapport à août 2024 ; -3,96% % par rapport aux huit premiers mois de l'année

DS : 966 véhicules particuliers vendus. -16,15 % par rapport à août 2024 ; -22,78% par rapport aux huit premiers mois de l'année

Groupe Renault : 21 098 véhicules particulier vendus. +2,28 % par rapport à août 2024 ; +1,16 % par rapport aux huit premiers mois de l’année

Renault : 12 193 véhicules particuliers vendus. +7,50 % par rapport à août 2024 ; +1,46 % par rapport aux huit premiers mois de l’année

Dacia : 8 826 véhicules particuliers vendus. -6,42 % par rapport à août 2024 ; +1,46 % par rapport aux huit premiers mois de l'année

Alpine : 79 véhicules particuliers vendus. +168,35 % par rapport à août 2024 ; +85,25 % par rapport aux huit premiers mois de l'année

Groupe Volkswagen : 14 504 véhicules particuliers vendus. -8,04 % par rapport à août 2024 ; -3,55 % par rapport aux huit premiers mois de l’année