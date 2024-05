La société MS-Innov certifiée pour ses engagements RSE

L’évaluation d’Afnor Certification a mobilisé quatorze acteurs, dont des clients, des investisseurs et un interlocuteur local. Le certificateur a notamment apprécié la gouvernance de l’entreprise, tournée vers une contribution au développement durable, les politiques de diversité et de formation, la participation au rayonnement du territoire et de la filière industrielle ou encore les actions en faveur des publics dits « vulnérables » comme les femmes, les jeunes et les étudiants. Une étude intermédiaire est prévue dans 18 mois. Afnor suggère notamment d’écrire un code éthique, éditer un rapport RSE ou encore de créer un baromètre social interne. « [Ce] travail a conduit MS-Innov à intégrer dans sa culture RSE les objectifs de développement durable des Nations unies et les recommandations de la norme internationale ISO 26000 », développe Samuel Admedan, directeur QHSE de l’entreprise.