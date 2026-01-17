La résidence seniors Oh Activ de Belfort ouvre ses portes

Un appartement témoin de la nouvelle résidence seniors de Belfort.
La résidence compte 98 appartements. | ©Le Trois – Jade Belleville

Ce vendredi 15 janvier, est l’ouverture officielle de la résidence service seniors Oh Active de Belfort. Installé rue des Capucins, cet établissement permet aux personnes âgées une alternative à la maison de retraite.

« On a déjà quelques résidents, les premiers aménagements sont en cours », annonce Julie Fritsch, directrice de la résidence. Les premiers locataires investissent la toute nouvelle résidence services séniors rue des Capucins à Belfort. Un tableau de bienvenue trône dans la pièce principale. Ouverte aux publics le 5 janvier, la résidence gérée par Oh Active fait ce vendredi 16 janvier son inauguration officielle. L’occasion de découvrir les différents services proposés.

« Il y a encore une méconnaissance du concept de résidence seniors », explique Julie Fritsch. Ni tout à fait un EHPAD, ni tout à fait une maison de retraite, la résidence se veut une alternative. Elle est à destination des seniors ne voulant pas rester chez eux mais encore capables d’être autonomes. Elle propose un environnement sécurisé où les personnes peuvent garder un lien social. « C’est pour des résidents qui n’ont pas forcément besoin d’aide mais où la solitude pèse. » 

Des espaces communs pour garder le lien social

Les espaces communs ont été pensés pour que les résidents créent des moments d’échanges entre eux. De la peinture toute neuve recouvre les murs. Une bibliothèque est mise à disposition ainsi qu’un espace de coworking et un espace de cinéma. Prêt à accueillir ses outils, le FabLab est en cours d’aménagement. « C’est un espace collaboratif pour faire des travaux manuels, réparer des petites choses, une sorte de recyclerie », explique la directrice. 

Pour garder de la mobilité, un espace bien-être a été conçu. Tout au bout du couloir, des effluves de chlore se font sentir : les résidents ont accès à un bassin ainsi qu’un sauna. « On fait au minimum une animation par jour », explique Julie Fritsch. Une salle de sport est aussi présente avec un salon de coiffure et une salle d’esthétisme. 

Des espaces pas seulement dédiés aux résidents, des personnes extérieures peuvent aussi partager ces zones. « Si vous voulez être hors du bureau, vous voulez travailler tranquillement ou organiser une réunion, vous pouvez tout à fait nous solliciter », développe la directrice. De même pour le restaurant, des clients lambdas peuvent venir y manger sans y habiter. L’objectif : ne pas que les résidents restent entre eux.

98 appartements dans la résidence Oh Active

Le bâtiment de 5 000 m2 contient 98 appartements, allant du T1, entre 34 et 39 m2 au T3, de 62 à 75 m2. « Il faut compter 1200 € pour un studio, 1500 € pour un deux pièces et 1900 € pour un trois pièces », complète la directrice. Dans ces appartements tout est pensé pour les seniors. Tout est adapté aux normes Personnes à mobilités réduite (PMR) : les espaces de circulation sont prévus pour le passage d’un fauteuil roulant. La salle de bain est aussi adaptée : barre de maintien, barre de douche et toilette suspendue. 

La directrice, le précise, l’établissement est non médicalisé. Il y a une personne présente sur le site 24h sur 24 mais pas d’infirmier sur place. « C’est comme si vous étiez à domicile. L’infirmière ou l’aide à domicile vient et peut venir faire de l’aide à la toilette ». Localisée en centre-ville, la résidence permet aux seniors de pouvoir avoir accès facilement aux commerces de proximité. « Chez eux, ils ne pouvaient pas prendre la voiture, ils ne pouvaient pas aller faire leurs courses », complète Julie Fritsch.

