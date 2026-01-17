La résidence seniors Oh Activ de Belfort ouvre ses portes

Les espaces communs ont été pensés pour que les résidents créent des moments d’échanges entre eux. De la peinture toute neuve recouvre les murs. Une bibliothèque est mise à disposition ainsi qu’un espace de coworking et un espace de cinéma. Prêt à accueillir ses outils, le FabLab est en cours d’aménagement. « C’est un espace collaboratif pour faire des travaux manuels, réparer des petites choses, une sorte de recyclerie », explique la directrice.

Pour garder de la mobilité, un espace bien-être a été conçu. Tout au bout du couloir, des effluves de chlore se font sentir : les résidents ont accès à un bassin ainsi qu’un sauna. « On fait au minimum une animation par jour », explique Julie Fritsch. Une salle de sport est aussi présente avec un salon de coiffure et une salle d’esthétisme.

Des espaces pas seulement dédiés aux résidents, des personnes extérieures peuvent aussi partager ces zones. « Si vous voulez être hors du bureau, vous voulez travailler tranquillement ou organiser une réunion, vous pouvez tout à fait nous solliciter », développe la directrice. De même pour le restaurant, des clients lambdas peuvent venir y manger sans y habiter. L’objectif : ne pas que les résidents restent entre eux.