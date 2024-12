Belfort : Domitys inaugure un habitat pensé pour les seniors autonomes

En 2023, 21 % de la population française avait 65 ans ou plus, une proportion qui devrait atteindre un quart d’ici 2040 avec l’arrivée des baby-boomers dans cette tranche d’âge. À Belfort, près de 23 % de la population dépasse les 60 ans, une proportion qui ne cesse de croître, influencée par l’allongement de l’espérance de vie et une baisse des naissances. Ce phénomène modifie les dynamiques sociales et économiques du territoire, où la population active diminue, laissant place à des besoins croissants en termes de logements adaptés pour les seniors.La demande locative pour ce type de structures est en forte progression.

Face aux projections démographiques – en 2070, une personne sur deux âgée de 20 à 64 ans sera comparée à une personne de 65 ans ou plus – trouver des solutions devient une nécessité. À Belfort, vendredi 6 décembre, une résidence sénior nommée Cybèle a été inaugurée par Domitys. Elle est ouverte depuis deux mois. Le but : proposer un cadre adapté entre la maison individuelle souvent inadaptée au vieillissement et l’Ehpad. réservé aux personnes dépendantes.