La précarité étudiante en hausse en Franche-Comté

Le BAF, première organisation étudiante de la région, tire la sonnette d’alarme face à une précarité qui ne cesse de croître. « La précarité étudiante est un des plus grands combats de l’association. Face à l’augmentation des dépenses nécessaires pour vivre et étudier, nous constatons une précarité grandissante dans le monde estudiantin, et cela malgré les nombreuses alertes lancées par la communauté étudiante. Cette situation est alarmante », déclare l’organisation. Les étudiants doivent composer avec une inflation persistante, estimée à 3% en janvier 2024. Cela entraîne, selon le BAF, une hausse de la charge mentale et des difficultés quotidiennes pouvant avoir des effets néfastes sur la réussite universitaire et le bien-être des jeunes.

Depuis 2018, le BAF publie un « indicateur de rentrée » en collaboration avec la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE). Cet indicateur met en lumière chaque année l’augmentation des dépenses nécessaires pour étudier dans de bonnes conditions.

En 2024, pour un étudiant franc-comtois à Besançon, le coût global atteint 2 780,29 euros, soit une hausse de 2,69% par rapport à 2023, où le montant était de 2 707,54 euros. La situation est encore plus critique à Belfort et Montbéliard : à Belfort, les frais de rentrée s’élèvent à 2 756,29 euros (+7,85%) et à Montbéliard, 2 698,20 euros (+6,80%).

Les principaux frais de rentrée incluent les frais d’inscription en licence, la contribution à la vie étudiante (CVEC), les frais d’agence pour la location d’un logement, le dépôt de garantie, l’achat de matériel pédagogique, ainsi que l’assurance logement et la complémentaire santé. Les frais de vie courante, comme se nourrir, se déplacer ou se loger, sont également pris en compte dans cet indicateur. Sur les 16 indicateurs étudiés au total, seuls trois n’ont subi aucun changement. Par compte, les treize autres ont subi une augmentation, qui peuvent atteindre jusqu’à 16%.