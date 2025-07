La Haute-Saône devient le département le plus industriel de France

La Haute-Saône compte 80 000 emplois (54 000 pour le Territoire de Belfort et 217 399 dans le Doubs). Le Territoire de Belfort est le seul département où l’emploi salarié marchand non agricole recule entre 2017 et 2021 (-1,8% contre +2% dans la région) ; ce recul « se concentre au sein des établissements des grandes entreprises, dont plus de la moitié au sein du groupe General Electric », indique l’Insee, dans une note de mai 2025.

En Haute-Saône, sur le même laps de temps, l’emploi salarié marchand non agricole a cru de 4 %, le double de la moyenne régionale. « Dans l’industrie, la hausse est forte dans la fabrication de machines et équipements et les industries agroalimentaires », note l’Insee, dans une note de juillet 2025 (à découvrir ici), qui s’appuie sur des données de 2021. La dynamique est tirée par les PME, qui embauchent 23 % des salariés du département.

Par contre, les établissements des grandes entreprises ont perdu 10 % de leurs effectifs ; Stellantis, à Vesoul, a par exemple perdu 500 salariés en 4 ans, relève l’Insee. Le groupe Parisot, à Saint-Loup-sur-Semouse, connait aussi « des difficultés » depuis plusieurs années, note l’Insee.