La gestion du Ballon d’Alsace par le Smiba dans le viseur d’Éric Oternaud, élu régional

Ce n’est pas le seul élément qui laisse Éric Oternaud perplexe quant à la capacité du Smiba à s’adapter aux dérèglement climatique. « Le Ballon d’Alsace veut démarrer sa saison en décembre et la finir en avril, mais ils n’y arrivent pas », déplore l’élu régional. Il explique qu’une moyenne montagne, la neige tombe en janvier et février mais pas avant. « C’est je pompe, je pompe, je canonne, je canonne, et donc au début décembre il y avait un peu de froid. Donc ils ont fait des tas de neige de réserve sauf que mi-décembre il a fait un radoucissement terrible toute cette neige il est reparti à la rivière », s’alarme Éric Oternaud.

Il prévient également sur les coûts qu’une utilisation déraisonnée des canons à neige peut engendrer. Le prix du mètre cube de neige artificielle s’élève à 5 euros « je peux vous dire que ça débite avec toute la nuit les 38 canons à neige ». Une production pour un coût global de 30 000 euros. Des canons mis en place en 2015 par la gauche et dont la droite avait voté contre. « Quand les canons à neige ont démarré, c’était déjà une erreur », rappelle l’élu en raison de sa forte consommation en eau et en électricité.

Du côté du Smiba, la directrice, Fabienne Thouvenin explique avoir « une gestion raisonnée de la neige de culture qui permet d’assurer l’activité alpine sur une durée moyenne supérieure à plusieurs stations sur le massif des Vosges ». Une stratégie mise en place pour répondre à une réalité économique et sociale de la station. De plus, la production de neige de culture ne peut se faire seulement lors de conditions météorologiques favorables. « La production n’est pas toujours possible », précise Fabienne Thouvenin.