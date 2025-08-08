Trois jours de passion mécanique avec la montée historique du Ballon d’Alsace

Sur la ligne de départ : des voitures anciennes, populaires ou de sport, mais aussi des modèles d’avant-guerre. Organisé par l’association Historally, l’événement attire chaque année des milliers de curieux et d’amateurs. Les voitures inscrites couvrent plusieurs décennies d’histoire automobile : Alpine, Porsche, Simca, Fiat, Renault, MG ou encore Citroën DS sont régulièrement au rendez-vous.

On les retrouve par catégories, des voitures d’avant-guerre, les modèles « classic » d’avant 1977, les modèles « vintages » d’avant 1983, les modèles « historiques » d’avant 1994. Ainsi que des voitures de la catégorie « prestige », qui comptera un nombre très limité de places, pour des autos de prestige sans notion d’âge. Pour retrouver la liste des inscrits cette année et se mettre l’eau à la bouche, cliquez ici.

Cette année, dès vendredi 8 août après-midi, les premières voitures s’installeront sur la place de l’Arsenal à Belfort pour une exposition gratuite et ouverte à tous. Les passionnés pourront y admirer une sélection de modèles d’avant les années 1980. L’exposition se poursuivra toute la journée de samedi 9 août, de 9h à 18h. Ce sera aussi l’occasion de faire toutes les vérifications techniques pour les véhicules.