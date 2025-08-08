Trois jours de passion mécanique avec la montée historique du Ballon d’Alsace

Sur la ligne de départ : des voitures anciennes, populaires ou de sport, mais aussi des modèles d’avant-guerre. Organisé par l’association Historally, l’événement attire chaque année des milliers de curieux et d’amateurs. Les voitures inscrites couvrent plusieurs décennies d’histoire automobile : Alpine, Porsche, Simca, Fiat, Renault, MG ou encore Citroën DS sont régulièrement au rendez-vous.
On les retrouve par catégories, des voitures d’avant-guerre, les modèles « classic » d’avant 1977, les modèles « vintages » d’avant 1983, les modèles « historiques » d’avant 1994. Ainsi que des voitures de la catégorie « prestige », qui comptera un nombre très limité de places, pour des autos de prestige sans notion d’âge. Pour retrouver la liste des inscrits cette année et se mettre l’eau à la bouche, cliquez ici.
Cette année, dès vendredi 8 août après-midi, les premières voitures s’installeront sur la place de l’Arsenal à Belfort pour une exposition gratuite et ouverte à tous. Les passionnés pourront y admirer une sélection de modèles d’avant les années 1980. L’exposition se poursuivra toute la journée de samedi 9 août, de 9h à 18h. Ce sera aussi l’occasion de faire toutes les vérifications techniques pour les véhicules.
Une montée de 13 km
En fin d’après-midi samedi, vers 18h30, une parade urbaine de 5 km réunira tous les équipages dans les rues du centre-ville. Une manière de voir les voitures en mouvement, en attendant le clou du week-end.
Dimanche matin, cap sur les hauteurs : la montée historique se tiendra sur les 13 km de route sinueuse, avec un départ prévu vers 8h15 depuis Lepuix. Cette démonstration n’est pas une course chronométrée mais une montée en régularité, dans l’esprit des rallyes historiques. Les spectateurs pourront profiter du passage des véhicules à plusieurs points d’observation tout au long du tracé (les zones publiques sont à retrouver ici).
Attention : la route d’accès au Ballon sera fermée à la circulation dès 6h30 dimanche matin. Il est recommandé de se garer à Lepuix ou dans les hameaux alentours et de rejoindre les zones spectateurs à pied. La réouverture de la route est prévue entre 19h00 et 20h00, selon l’avancement de la journée.
Les infos pratiques
🚧 Fermeture des routes – Dimanche 10 août
- RD 465 fermée entre Lepuix (carrefour avec la D12) et le sommet (face aux démineurs côté Vosges).
- D 466 également fermée depuis Sewen avant le carrefour avec la RD 465.
- Horaires : de 6h30 à 19h/20h.
🅿️ Parkings & navettes
Trois zones de stationnement gratuites sont prévues dimanche :
- ZP1 : route du Ballon après le carrefour du pont, à Lepuix (stationnement encadré).
- ZP2 : carrefour route du Ballon / route de Sewen (accès par Sewen uniquement).
- ZP3 : arrivée par la RD 465 côté Vosgien (accès via Saint-Maurice-sur-Moselle uniquement).
Une navette gratuite est mise à disposition dimanche de 11h à 18h30, exclusivement réservée aux :
- personnes âgées,
- personnes à mobilité réduite,
- familles avec jeunes enfants.