Trois jours de passion mécanique avec la montée historique du Ballon d’Alsace

La montée historique du Ballon d'Alsace aura lieu le 10 août. | ©Historally
La montée historique du Ballon d'Alsace aura lieu le 10 août. | ©Historally

Elle revient pour une 9e édition. Du 8 au 10 août 2025, la montée historique internationale du Ballon d’Alsace réunira près de 170 équipages. Trois jours pour admirer des véhicules anciens entre expositions, parade et montée sportive.

Sur la ligne de départ : des voitures anciennes, populaires ou de sport, mais aussi des modèles d’avant-guerre. Organisé par l’association Historally, l’événement attire chaque année des milliers de curieux et d’amateurs. Les voitures inscrites couvrent plusieurs décennies d’histoire automobile : Alpine, Porsche, Simca, Fiat, Renault, MG ou encore Citroën DS sont régulièrement au rendez-vous. 

On les retrouve par catégories, des voitures d’avant-guerre, les modèles « classic » d’avant 1977, les modèles « vintages » d’avant 1983, les modèles « historiques » d’avant 1994. Ainsi que des voitures de la catégorie « prestige », qui comptera un nombre très limité de places, pour des autos de prestige sans notion d’âge. Pour retrouver la liste des inscrits cette année et se mettre l’eau à la bouche, cliquez ici.

Cette année, dès vendredi 8 août après-midi, les premières voitures s’installeront sur la place de l’Arsenal à Belfort pour une exposition gratuite et ouverte à tous. Les passionnés pourront y admirer une sélection de modèles d’avant les années 1980. L’exposition se poursuivra toute la journée de samedi 9 août, de 9h à 18h. Ce sera aussi l’occasion de faire toutes les vérifications techniques pour les véhicules. 

Une montée de 13 km

En fin d’après-midi samedi, vers 18h30, une parade urbaine de 5 km réunira tous les équipages dans les rues du centre-ville. Une manière de voir les voitures en mouvement, en attendant le clou du week-end.

Dimanche matin, cap sur les hauteurs : la montée historique se tiendra sur les 13 km de route sinueuse, avec un départ prévu vers 8h15 depuis Lepuix. Cette démonstration n’est pas une course chronométrée mais une montée en régularité, dans l’esprit des rallyes historiques. Les spectateurs pourront profiter du passage des véhicules à plusieurs points d’observation tout au long du tracé (les zones publiques sont à retrouver ici). 

Attention : la route d’accès au Ballon sera fermée à la circulation dès 6h30 dimanche matin. Il est recommandé de se garer à Lepuix ou dans les hameaux alentours et de rejoindre les zones spectateurs à pied. La réouverture de la route est prévue entre 19h00 et 20h00, selon l’avancement de la journée.

Les infos pratiques

🚧 Fermeture des routes – Dimanche 10 août
  • RD 465 fermée entre Lepuix (carrefour avec la D12) et le sommet (face aux démineurs côté Vosges).
  • D 466 également fermée depuis Sewen avant le carrefour avec la RD 465.
  • Horaires : de 6h30 à 19h/20h.
🅿️ Parkings & navettes

Trois zones de stationnement gratuites sont prévues dimanche :

  • ZP1 : route du Ballon après le carrefour du pont, à Lepuix (stationnement encadré).
  • ZP2 : carrefour route du Ballon / route de Sewen (accès par Sewen uniquement).
  • ZP3 : arrivée par la RD 465 côté Vosgien (accès via Saint-Maurice-sur-Moselle uniquement).
 

Une navette gratuite est mise à disposition dimanche de 11h à 18h30, exclusivement réservée aux :

  • personnes âgées,
  • personnes à mobilité réduite,
  • familles avec jeunes enfants.

Les jeunes joueurs du centre de formation de Seloncourt mettent du coeur à l'ouvrage. | ©Le Trois - E.C.

Jeunes joueurs et Socios redonnent des couleurs au stade Bonal

Mercredi soir, 18h. Devant le stade Bonal à Montbéliard, une dizaine d'adolescents trottinent en ligne. Non pas vers le ballon rond, mais vers des pinceaux et des pots de peinture. À leurs côtés, des Socios fidèles au poste. Ensemble, ils repeignent les escaliers du stade Bonal. Bleu roy, jaune bouton d'or. Des couleurs qui claquent comme une promesse de renouveau.
Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages.

Les dirigeants de Delfingen rachètent des actions du groupe

Les dirigeants et managers de Delfingen veulent peser un peu plus dans leur entreprise. Le 6 août, ils ont racheté une partie des actions détenues par le fonds d'investissement Nobel. L'opération a été menée via leur société Ascom Participation.
Don de sang | photo Antonio Corigliano de Pixabay

En plein cœur de l'été, ne pas oublier le don du sang

Alors que les départs en vacances et la chaleur mettent à rude épreuve les réserves de sang, l'Établissement Français du sang (EFS) organise une opération spéciale du 11 au 16 août. La volonté de l'EFS est d'inciter la population à venir faire un don dans un contexte plus festif et chaleureux.

