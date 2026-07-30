La fromagerie Lehmann, nouveau partenaire du FC Sochaux

L’histoire de la fromagerie Lehmann débute en 1907, rappelle l’agence de développement économique Nord Franche-Comté (ADNFC), sur son site Internet. Charles Lehmann, arrière-grand-père de l’actuel dirigeant, s’installe en France comme fromager. Son fils, Roger, devient acheteur de lait dans une coopérative à Emmental à Jussey, puis à Dambelin dans le Lomont, de 1952 à 1991.

« Face à une forte baisse de production en 2003 (passant de 40 à 20 meules de comté par jour), [la 3e génération Thierry Lehmann] décide de diversifier et de développer la gamme de produits de l’entreprise en élaborant une nouvelle méthode de fabrication et d’affinage du metton, traditionnelle et respectueuse, permettant de lancer la production en petite série de cancoillotte dans l’atelier de Sancey-le-Long, en parallèle de son activité principale », replace l’ADN FC. Il crée alors sa propre entreprise en 2005, à Hérimoncourt, où il fabrique de la cancoillotte. En 2009, il s’installe à Technoland, dans un bâtiment de 1 000 m2. Il en crée un second en 2016, à Vieux-Charmont, de 4 000 m2, dont 2 000 m2 sont réservés à la production.

« La société s’attache à valoriser 17 producteurs locaux du Nord Franche-Comté à moins de 25 km de son site. Au total, la collecte atteint aujourd’hui 4 500 000 litres de lait », rappelle l’agence. La fromagerie fournit en direct ses clients, dans un rayon de 300 kilomètres.

La marque sera visible au stade et la fromagerie Lehmann participera à des animations à la tribune dédiée aux familles Burger King Soch’ Family. « Au-delà du football, nous nous retrouvons dans des valeurs fortes portées par le FCSM : l’engagement, l’esprit collectif, la proximité, la transmission et la fierté de nos racines franc-comtoises », insiste encore la fromagerie dans sa publication Facebook.