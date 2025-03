La Capeb interpelle Brigitte Macron pour défendre les femmes artisanes

L’article 24 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 impose une limite de cinq ans pour exercer sous le statut de conjoint collaborateur, obligeant à partir de 2027 les conjoints à devenir salariés ou associés dans l’entreprise. Le gouvernement justifie cette réforme par la volonté de renforcer la formalisation des relations de travail au sein des petites entreprises familiales.

Le but est d’encourager une meilleure reconnaissance des droits sociaux des conjoints, en leur garantissant une couverture sociale plus complète. Et notamment un salaire d’employé. Le gouvernement souhaite également lutter contre le travail dissimulé, en imposant un cadre plus strict pour les conjoints collaborateurs.

Cependant, la Capeb considère cette réforme comme « détachée des réalités du terrain », niant « le rôle et l’engagement de ces femmes dans l’entreprise familiale » et estime que cette réforme ne prend pas en compte les réalités spécifiques des petites entreprises artisanales, où les conjoints jouent souvent un rôle clé, mais ne bénéficient pas de la même structure que les grandes entreprises. Elle redoute que cette réforme mène à un dispositif trop rigide, qui pourrait créer plus de difficultés qu’elle n’en résout pour ces structures fragiles.