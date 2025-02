Julien Morel, entrepreneur dans l’âme

En parallèle de ses premiers développements, il avait lancé une thèse Cifre, avec l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), autour de l’automatisation de la CAO. L’idée : « Prendre de la hauteur sur l’innovation qu’on faisait chez nous. » Cette activité marginale devient le cœur du nouveau projet post-covid. MS-Innov fait alors un pivot vers la robotique. Julien Morel vend l’activité de prestation de services pour disposer de ressources et investir dans la recherche et le développement (R&D). MS-Innov reçoit un soutien du dispositif France Relance et annonce son projet de robot collaboratif et modulaire Morfose (nos articles). Le projet permet de lever deux freins pour les entreprises : la facilité d’usage et l’évolutivité de l’outil dans le temps. « On voulait rendre accessible la robotique au PME. » L’idée convainc. Mais la commercialisation a mis plus de temps que prévu ; la société n’a pas pu faire la jonction entre le développement, la commercialisation et l’industrialisation. « Il y a un monde entre le développement et l’industrialisation, entre celui de la modularité qu’on imaginait et celle qui a commencé à marcher commercialement, l’été dernier », analyse, sans amertume, Julien Morel.

Le repreneur de MS-Innov a dépensé 70 000 euros pour reprendre tous les actifs : marque, brevets, stocks… Cela semble peu. Huit salariés et cinq alternants sont également repris ; l’effectif était de 32 personnes début 2024. « Mais tout est parti de 2 000 euros », relativise Julien Morel. Et l’activité se poursuit. Le dirigeant s’est démené pour trouver ce repreneur et assurer une seconde vie à MS-Innov. « C’était très important qu’on sauve les emplois et que les projets continuent », souligne le jeune entrepreneur, né en 1986.