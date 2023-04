John Vinolas : « Une école de production va ouvrir en plein cœur d’un territoire industriel »

Dans le Territoire de Belfort, le taux de chômage est supérieur d’un point à la moyenne régionale et deux points à la moyenne régionale. Une dynamique paradoxale car se confrontent deux dynamiques : un chômage longue durée pour certains. Et des difficultés extrêmes de recrutement dans quasiment tous les corps de métiers. Vendredi 7 avril, 12 partenaires* ont signé une feuille de route en préfecture pour pallier aux difficultés du plein emploi dans le Territoire de Belfort.

« Il faut s’attaquer au chômage structurel en mettant en commun les dispositifs existants. Le but est que l’on puisse tous se coordonner », a expliqué le préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini. Dans une salle bondée, une trentaine d’acteurs réunis hoche la tête. Dans cette feuille de route aux missions très détaillées, onze “chantiers” sont répartis entre tous les partenaires. Parmi ces chantiers : l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi, la popularisation des métiers d’avenir auprès des jeunes, ou encore l’amplification de l’apprentissage. Des initiatives qui seront présentées notamment au salon Agora Job qui se tiendra à Belfort le week-end du 12 et 13 mai.

*Préfecture, conseil départemental, conseil régional, pôle emploi, mission locale, chambre de commerce et d’industrie, chambre des métiers et de l’artisanat, Mife, fédération française du bâtiment, confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (capeb), UIMM, organisation professionnelle des cafés, hôtels, restaurants, établissements de nuits, indépendants.