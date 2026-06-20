Jean-Marc Heyberger : « 12 % des 17-29 ans sont en-dehors des radars »

Les E2C viennent d’un Livre blanc (il est intitulé Enseigner et apprendre) rédigé par Édith Cresson, lorsqu’elle était commissaire européenne, en 1995. Dans sa réflexion, elle disait qu’il fallait vraiment aller chercher les jeunes en grande difficulté (la première école de la 2e chance est née à Marseille, en 1997, NDLR). Notre cœur de cible, ce sont des jeunes en grande difficulté (âgé de 17 à 29 ans). L’E2C n’a pas une pédagogie classique. Nous n’avons pas de cours définis de français ou de mathématiques. Nous travaillons sur l’approche par compétences. Toute personne a, au fond d’elle, quelque chose qui va mieux marcher qu’autre chose. À partir de là, nous regardons les capacités du stagiaire, sans chercher à lui imposer. Nous faisons un état des lieux. L’autre lien important de l’E2C, c’est celui avec l’entreprise, puisque nos stagiaires passe 40 % de leur temps en entreprise. Dernière particularité, nous avons des rentrées permanentes ; chez nous, environ toutes les deux semaines (L’E2C Nord Franche-Comté compte 17 salariés, NDLR).