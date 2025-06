Intermarché s’engage à reprendre 81 des 104 magasins Colruyt en France

Cette promesse d’achat couvre aussi 44 stations-service, « impliquant le transfert automatique de plus de 1.300 salariés. En outre, le Groupement Mousquetaires formulerait des offres d’embauche en CDI pour 175 postes en entrepôt non transférés automatiquement », est-il précisé. « Les fonctions support du siège de Rochefort-sur-Nenon, les 23 autres magasins Colruyt Prix Qualité, une station-service et les entrepôts de Dole Choisey, Rochefort-sur-Nenon et Gondreville-Fontenoy ne sont pas inclus dans l’offre ferme du groupement, car non compatibles avec le réseau actuel du Groupement Mousquetaires », détaille Colruyt.

Le groupe belge indique également que « différentes offres ont été reçues de la part d’autres acteurs pour environ 15 magasins ». Dans un communiqué séparé, les Mousquetaires/Intermarché ont confirmé « une entrée en négociations exclusives » pour l’acquisition de 81 supermarchés et 44 stations-service situés dans l’est et le centre-est de la France. « Ce projet d’acquisition s’inscrit dans le plan stratégique du groupement qui vise à renforcer les positions de ses enseignes Intermarché et Netto en France, avec pour objectif d’atteindre 20% de parts de marché d’ici 2028 », indique le distributeur.

Dans le Territoire de Belfort, on retrouve cinq magasins Colruyt, à Offemont, Sermamagny, Grandvillars, Delle et Montreux-Château. Dans le pays de Montbéliard, on en retrouve à Audincourt, Bavans, Arcey ou encore Mathay. Le détail des magasins conservé n’est pas encore connu.