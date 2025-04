« Il faut savoir s’arrêter » : à Valentigney, Envie baisse le rideau

Le magasin semble vidé de son âme. Mercredi 23 avril, à Valentigney, quelques curieux franchissent encore la porte d’Envie, l’enseigne de réemploi d’électroménager. Sur la vitre, un écriteau jaune annonce en lettres nettes : « Changement d’activité ». À l’intérieur, les murs verts et le carrelage apparaissent nus, presque trop présents. Seuls quelques appareils électroménagers patientent encore avant d’être acquis, derniers témoins d’une histoire qui s’achève.

« C’est une page qui se tourne », souffle Mehdi Manna, directeur général de l’ensemblier Défi. Après plus de vingt ans d’existence, Envie Valentigney (et aussi Envie Besançon), membre de l’ensemblier, spécialisé dans la réinsertion par le travail, met fin à son activité de collecte, rénovation et revente d’équipements électriques et électroniques. Des appareils remis en état, garantis deux ans, proposés entre 30 et 60% moins cher que du neuf : tel était le modèle qui faisait vivre la structure, tout en offrant des opportunités professionnelles à des personnes en parcours d’insertion.