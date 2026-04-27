IdcreaCCIon a accompagné 500 entreprises dans le Territoire de Belfort

« L’idée est que le public puisse, sous le même toit, on va le dire, ou tout cas dans le même lieu, rencontrer tout l’écosystème de la création reprise », annonce Gilles Mauffrey, directeur entrepreneuriat et formalités à la Chambre du commerce et de l’industrie (CCI) du Territoire de Belfort. Le jeudi 30 avril, la CCI de Belfort et le Grand Belfort organisent le forum de la création d’entreprises à la salle des fêtes de Belfort. Une vingtaine de partenaires seront présents pour accompagner les personnes souhaitant créer une entreprise. Cet événement sera également l’occasion de mettre en avant la plateforme idcreaCCIon. Un site internet imaginé par Gilles Mauffrey et développé par la CCI 90.
L’intelligence artificielle comme guide pour les porteurs de projets
« C’est une plateforme d’accompagnement à la création d’entreprise qui utilise l’intelligence artificielle », indique son créateur. Le principe est simple, l’usager souhaitant créer une entreprise suit un parcours de huit étapes avec pour étapes une intelligence artificielle dédiée. « Il y a une IA financière, je l’ai programmée comme conseillère bancaire. Il y a une IA de communication, une IA qui permet de faire l’étude de marché », illustre Gilles Mauffrey.
Grâce à l’intelligence artificielle, les projets sont « challenger », c’est-à-dire que les idées des entrepreneurs sont testées et les points faibles mis en avant. Une manière de pousser les usagers à régler les potentielles failles et problèmes. « Il y a un accompagnement complet, de la phase idéation jusqu’aux formalités de création. »
Une plateforme qui s’exporte dans d’autres CCI
L’outil a été lancé en février 2025 (lire notre article). En plus d’un an de fonctionnement 500 projets utilisent ou ont utilisé idcreaCCIon dans le Territoire de Belfort. Mais Gilles Mauffrey le précise, la plateforme est disponible partout en France. Même si idcreaCCIon a été développée à Belfort, l’outil s’est exporté dans d’autres CCI : Mayotte, Réunion, Moselle, Normandie. « La plateforme est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire français », précise le créateur. L’intelligence artificielle a été pensée pour pouvoir s’adapter à chaque zone géographique. Les démarches administratives, les demandes de subventions n’étant pas les mêmes d’un territoire à l’autre.
Cet outil a également été pensé pour s’adapter à tous les types de secteurs. Et Gilles Mauffrey l’a observé, les demandes sont diverses dans le Territoire de Belfort. « On a du commerce, des services, de l’industrie, de l’artisanat et libéral. Il n’y a pas un secteur qui ressort particulièrement. »
S’adapter aux horaires des porteurs de projets
Une idée qui ne vient pas de nulle part. Gilles Mauffrey l’a observé, de moins de personnes viennent en présentiel à la CCI. En parallèle, les porteurs de projets favorisent les démarches en ligne. « On a aussi besoin de s’adapter aux horaires. Aujourd’hui, les personnes travaillent le soir, le weekend et nous ne sommes pas forcément disponibles, pas forcément suffisamment nombreux. » Les usagers ont accès gratuitement au site 24h/24 et 7j/7.
Mais pas question d’oublier les conseillers en chair et en os. « C’est une plateforme qui est également au service des conseillers », précise Gilles Mauffrey. L’outil permet de structurer le projet de l’usager qui pourra ensuite être accompagné par un conseiller.
- Forum de la création d’entreprise : jeudi 30 avril de 13h30 à 17h30 à la salle des fêtes de Belfort. Gratuit