IdcreaCCIon a accompagné 500 entreprises dans le Territoire de Belfort

« C’est une plateforme d’accompagnement à la création d’entreprise qui utilise l’intelligence artificielle », indique son créateur. Le principe est simple, l’usager souhaitant créer une entreprise suit un parcours de huit étapes avec pour étapes une intelligence artificielle dédiée. « Il y a une IA financière, je l’ai programmée comme conseillère bancaire. Il y a une IA de communication, une IA qui permet de faire l’étude de marché », illustre Gilles Mauffrey.

Grâce à l’intelligence artificielle, les projets sont « challenger », c’est-à-dire que les idées des entrepreneurs sont testées et les points faibles mis en avant. Une manière de pousser les usagers à régler les potentielles failles et problèmes. « Il y a un accompagnement complet, de la phase idéation jusqu’aux formalités de création. »