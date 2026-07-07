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Hydrogène : Inocel décroche un contrat pour le secteur de la construction

Inocel fournit un groupe électrogène de forte puissance au chantier Kugira, en Espagne. | ©Inocel
Inocel fournit un groupe électrogène de forte puissance au chantier Kugira, en Espagne. | ©Inocel

Inocel, qui fabrique des groupes électrogènes de forte puissance à partir d’hydrogène, fournit un équipement en Espagne, pour le chantier de Kugira, un projet de Dock à caissons flottants. Le contrat est signé avec la société Acciona.

La société Acciona a opté pour le générateur à hydrogène GEN-Z 300 d’Inocel pour alimenter en énergie une grue sur son chantier de Dock à caissons flottants, en Espagne. L’équipement remplace une solution diesel et fournit une énergie sans émissions. Acciona. Inocel fournit ainsi une solution à un site non raccordés au réseau électrique.

« Dans une configuration conventionnelle, l’alimentation de la grue en question aurait nécessité un groupe électrogène diesel de 250 kVA, consommant près de 30 000 litres de carburant sur la durée du déploiement et générant environ 80 tonnes d’équivalent CO ainsi que 32 à 64 kg de NOx », a calculé Inocel.

Inocel, qui a débuté sa production dans son usine de Belfort en 2025, souligne la maturité de sa solution, « pour des applications industrielles intensives ». « Avec une puissance nominale de 300 kVA, le groupe électrogène à hydrogène GEN-Z 300 répond aux exigences opérationnelles des équipements critiques dans des environnements contraignants, notamment les sites côtiers exposés à une atmosphère humide et saline, à la poussière ainsi qu’à des températures allant de -20 à +40 °C », replace l’industriel.

Inocel propose des solutions globales

« Nous sommes fiers de proposer à nos clients des solutions concrètes qui réduisent leur empreinte carbone sans compromettre la performance opérationnelle », a commenté Jules Billiet, directeur général d’Inocel, cité dans le communiqué.

Les produits Inocel sont aujourd’hui destinés au marché du stationnaire, comme les datacenters ou encore les projets d’électrification des quais portuaires. Ils concernent aussi le marché stationnaire temporaire, pour apporter de l’électricité à des chantiers ou des évènements. Inocel propose des solutions globales aux clients, afin de fournir le générateur d’électricité, la maintenance, mais également la logistique relative à l’approvisionnement en hydrogène.

En 2030, Inocel envisage de produire 30 000 systèmes par an, à Belfort, où la production a débuté il y a un an (lire notre article).

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