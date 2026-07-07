Hydrogène : Inocel décroche un contrat pour le secteur de la construction

La société Acciona a opté pour le générateur à hydrogène GEN-Z 300 d’Inocel pour alimenter en énergie une grue sur son chantier de Dock à caissons flottants, en Espagne. L’équipement remplace une solution diesel et fournit une énergie sans émissions. Acciona. Inocel fournit ainsi une solution à un site non raccordés au réseau électrique.

« Dans une configuration conventionnelle, l’alimentation de la grue en question aurait nécessité un groupe électrogène diesel de 250 kVA, consommant près de 30 000 litres de carburant sur la durée du déploiement et générant environ 80 tonnes d’équivalent CO₂ ainsi que 32 à 64 kg de NOx », a calculé Inocel.

Inocel, qui a débuté sa production dans son usine de Belfort en 2025, souligne la maturité de sa solution, « pour des applications industrielles intensives ». « Avec une puissance nominale de 300 kVA, le groupe électrogène à hydrogène GEN-Z 300 répond aux exigences opérationnelles des équipements critiques dans des environnements contraignants, notamment les sites côtiers exposés à une atmosphère humide et saline, à la poussière ainsi qu’à des températures allant de -20 à +40 °C », replace l’industriel.