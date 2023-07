Hydrogène : Hy24 prépare le lancement d’un deuxième fonds destiné aux équipements

Né en 2021, Hy24 est un fonds de 2 milliards d’euros créé par des industriels et investisseurs européens, américains et asiatiques réunis au sein de FiveT Hydrogen et le fonds Ardian, pour “promouvoir l’écosystème mondial de l’hydrogène décarboné”, en investissant sur l’ensemble de la chaîne de valeur.