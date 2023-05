Hydrogène: Gaussin s’associe à Plastic Omnium pour ses véhicules portuaires

L’APM H2 de Gaussin sera doté du réservoir de Plastic Omnium, qui pourra aussi déployer une unité de production et de distribution hydrogène. « Les sites fermés, et en particulier les ports, sont des zones parfaite pour développer des écosystèmes hydrogène », relève Gaussin à cet égard. Depuis 2015, Plastic Omnium a investi plus de 300 millions d’euros dans le déploiement de cette technologie, rappelle le communiqué de presse de Gaussin. Ce dernier s’est récemment associé à Plug Power, pour la fourniture de la pile à combustible.

« Ce partenariat doit permettre d’accélérer la mise sur le marché de notre gamme APM hydrogène et de maintenir notre avance technologique dans ce secteur clé pour la mobilité propre de demain », se réjouit Christophe Gaussin, p-dg de Gaussin.