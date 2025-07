Hermès : bénéfice net en baisse de 5% au 1er semestre

En Europe, hors France, le chiffre d’affaires progresse de 12% et passe le milliard d’euros alors que les ventes en France progressent de 8,7% à 740 millions d’euros. Cœur de métier du groupe, les ventes de la maroquinerie-sellerie progressent de 11,3% à 3,58 milliards d’euros. Le vêtements et accessoires réalisent un chiffre d’affaires en hausse de 4,3% à 2,25 milliards d’euros. Les ventes de parfums et produits de beauté reculent de 4,1% à 248 millions d’euros et le chiffre d’affaires de l’horlogerie baisse de 8,9% à 281 millions d’euros.