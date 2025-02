Un pôle d’excellence pour la maroquinerie se structure dans le pays de Montbéliard

Le cuir et les formations qui l’entourent sont l’une des spécificités du pays de Montbéliard. De l’école Boudard au lycée des Huisselets, en passant par le Greta Haute-Saône et Nord Franche-Comté, plusieurs établissements proposent déjà des cursus pour se former aux multiples métiers du cuir. Aujourd’hui, ils choisissent de se regrouper sous une même bannière : l’Institut Français de Formation aux Métiers de la Maroquinerie (IFF2M), accompagné par le campus des métiers et qualifications de la maroquinerie et des métiers d’art, qui apportera son expertise.

Avec ce regroupement, l’IFF2M propose un éventail de formations allant du CAP à la licence professionnelle, en passant par le bac professionnel et le BTS. « Nous couvrons l’ensemble des formations dédiées aux métiers du cuir, offrant aux apprenants un parcours complet », souligne Delphine Grandjean, directrice du Greta. De la maroquinerie à la sellerie, en passant par la coupe, le lainage et la couture… « Cela nous permet d’harmoniser nos pratiques et d’être une vitrine d’excellence des métiers du cuir. On a besoin d’être dans une collaboration forte pour faire face à la concurrence. Ici, nous sommes une vitrine sans équivalent sur le territoire », ajoute-t-elle.

Fabrice Piguet, responsable de l’école Boudard, le pôle cuir du CFA du Pays de Montbéliard, souligne l’importance de cette initiative : « On s’est retrouvé au mois d’octobre sur ce projet. Nous avons la chance d’être l’excellence de la maroquinerie française. On lance l’IFF2M pour faire savoir ce qu’on est capable de faire. On est là pour répondre aux plus grands maroquiniers français. »