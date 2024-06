Héricourt : un administrateur provisoire nommé chez Gaussin

« Le conflit de direction ne permet indéniablement pas le fonctionnement normal de la société », peut-on lire dans une ordonnance du tribunal de commerce de Vesoul, en date du 30 mai 2024, concernant le groupe Gaussin (lire notre enquête). Celui-ci est en procédure de sauvegarde depuis le 3 avril. L’entreprise est aussi secouée par une crise très profonde entre les trois administrateurs ; le projet, avorté, d’intégration au capital du fonds américain Coral Reef capital, basé à New York et représenté par Steve Filipov, divise. L’actionnaire de référence, Tablon SPV, société d’investissement de Czechoslovak Group (CSG), actionnaire de référence de Gaussin, qui détient plus de 20 %, a marqué son territoire mi-mai, dans une lettre adressée aux deux administrateurs qui se désolidarisaient de Christophe Gaussin.

Dans son ordonnance, le tribunal confirme un « péril imminent », alors que « des décisions essentielles sont à prendre », ajoute le document, consulté par Le Trois. Le tribunal estime que le groupe Gaussin « a besoin d’une gouvernance stabilisée ». Philippe Jeannerot est nommé administrateur provisoire jusqu’au 18 juin, date de la tenue du prochain conseil d’administration, réclamé par l’actionnaire tchèque. De fait, Christophe Gaussin n’est plus le dirigeant de l’entreprise, commente une source qui maîtrise le dossier. Il ne peut plus engager l’entreprise sur le volet financier ou contractuel. Par ailleurs, cela préserve aussi l’entreprise d’une possibilité « de putch », déclare une voix en interne. Christophe Gaussin se protège d’une « prise de contrôle ».