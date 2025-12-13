Grand Belfort : quand les commerces ouvriront-ils le dimanche en 2026 ?

Le Grand Belfort doit donner son avis lorsque des communes adhérentes souhaitent autoriser les ouvertures de commerces plus de cinq dimanches par an. C’est le cas pour Andelnans, Belfort, Bessoncourt, Danjoutin, et Sevenans, qui ont émis des souhaits jusqu’à 11 dates (pour Bessoncourt). Les élus du Grand Belfort ont donc dû se prononcer sur les demandes de ces communes lors de la séance du mardi 9 décembre. Ils ont approuvé ces demandes à une large majorité.

Les élus d’opposition ont demandé à dissocier le vote pour les dates des concessions automobiles et pour les commerces de détail, afin de pouvoir s’opposer (4 votes contre) à cette demande. Bastien Faudot (GRS) a argumenté sur le risque de précarisation, le repos des personnels et sur les inégalités entre les grandes surfaces et les petits commerces en termes de capacité à ouvrir les dimanches. Il a proposé un « compromis », qui aurait consisté à « privilégier les ouvertures avant fêtes de fin d’année et un dimanche pendant les soldes d’été et les soldes d’hiver », soit six dimanches. Option qui n’a donc pas été retenue.

Les ouvertures approuvées sont donc celles mentionnées dans le tableau ci-dessous, avec notamment quatre dimanches avant Noël, plus le dimanche entre Noël et Nouvel An à Andelnans et Bessoncourt, où sont implantés des hyper marchés.