Grand Belfort : le réseau de chauffage en fonction dès 2029

Le Sertrid s’occupe d’incinérer les déchets de l’agglomération, selon son rapport d’activité de 2023, il a brûlé 84 413 tonnes de déchets. Cette destruction produit de la fumée qui est transformée en vapeur. Cette dernière est déjà employée par le Sertrid pour produire de l’électricité. Mais l’usine d’incinération va bientôt bonifier la chaleur fatale qu’elle produit. C’est-à-dire la chaleur produite, mais qui est relâchée dans la nature. Certains changements vont devoir être effectués dans l’usine d’incinération.

« On investit cinq millions d’euros », indique Philippe Briquet, directeur général des services du Sertrid. Au programme : la construction d’un bâtiment à l’entrée du site comprenant des pompes à chaleur et un éco-condenseur mais aussi un stockage thermique d’une capacité de 400 m3. « On récupère la chaleur à trois endroits : en amont et à l’échappement de la turbine, mais aussi aux niveaux des cheminées », éclaircit Marie-Anne Pierguidi-Tharin. Ce réseau de chauffage urbain est alimenté par plusieurs apports comme la chaufferie biomasse à Andelnans, mais la plus grande source de chaleur viendra du Sertrid : 47 %.