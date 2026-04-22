GE Vernova s’envole en Bourse, dopé par les centres de données

(AFP)
Si toutes ses branches ont vu leur activité augmenter, « le segment électrification a engrangé 2,4 milliards de dollars de commandes d’équipements pour alimenter des centres de données, plus que sur l’ensemble de l’année dernière », a noté Scott Strazik, patron de GE Vernova, cité dans le communiqué. Le chiffre d’affaires trimestriel a bondi de 16% à 9,3 milliards de dollars, marqué par un une « forte croissance dans l’électrification et l’énergie » qui a été partiellement compensée par une contreperformance dans l’éolien.
GE Vernova a reçu pour 7,1 milliards de dollars de commandes
Le groupe a ainsi reçu pour 7,1 milliards de dollars de commandes dans l’électrification (+111%), avec une forte demande en équipements pour réseaux électriques. La branche énergie a vu ses commandes bondir de 60% à 10 milliards de dollars et son chiffre d’affaires ressort à 5 milliards (+12%), surtout grâce aux équipements dans le gaz.
Si les commandes dans l’éolien ont bondi de 87% à 1,2 milliard, c’est surtout à cause d’un effet de comparaison favorable par rapport au premier trimestre 2025. Le chiffre d’affaires a, lui, fondu de 23% à 1,4 milliard « du fait de la mollesse des commandes au premier semestre 2025 ». Cette branche a été affectée par les droits de douane imposés par les Etats-Unis depuis un an et par des pertes dans l’éolien en mer.