PUB
,

GE Vernova s’envole en Bourse, dopé par les centres de données

Bâtiment de General Electric, au coeur du Techn'Hom, à Belfort.
Bâtiment de General Electric, au coeur du Techn'Hom, à Belfort. | ©Le Trois – illustration
En bref

Le groupe américain GE Vernova, qui rassemble les anciennes activités liées à l'énergie du conglomérat General Electric, s'envolait en Bourse mercredi après avoir publié des résultats pour le premier trimestre dopés par la demande liée aux centres de données.

(AFP)

A l’ouverture de Wall Street, le titre bondissait de plus de 13%. L’entreprise a fait part, dans un communiqué, d’un bond de 71% à données comparables de ses commandes qui ont atteint 18,3 milliards de dollars entre janvier et mars et le carnet de commandes a gonflé de 13 milliards de dollars par rapport à fin 2025.

Si toutes ses branches ont vu leur activité augmenter, « le segment électrification a engrangé 2,4 milliards de dollars de commandes d’équipements pour alimenter des centres de données, plus que sur l’ensemble de l’année dernière », a noté Scott Strazik, patron de GE Vernova, cité dans le communiqué. Le chiffre d’affaires trimestriel a bondi de 16% à 9,3 milliards de dollars, marqué par un une « forte croissance dans l’électrification et l’énergie » qui a été partiellement compensée par une contreperformance dans l’éolien.

GE Vernova a reçu pour 7,1 milliards de dollars de commandes

Le groupe a ainsi reçu pour 7,1 milliards de dollars de commandes dans l’électrification (+111%), avec une forte demande en équipements pour réseaux électriques. La branche énergie a vu ses commandes bondir de 60% à 10 milliards de dollars et son chiffre d’affaires ressort à 5 milliards (+12%), surtout grâce aux équipements dans le gaz.

Si les commandes dans l’éolien ont bondi de 87% à 1,2 milliard, c’est surtout à cause d’un effet de comparaison favorable par rapport au premier trimestre 2025. Le chiffre d’affaires a, lui, fondu de 23% à 1,4 milliard « du fait de la mollesse des commandes au premier semestre 2025 ». Cette branche a été affectée par les droits de douane imposés par les Etats-Unis depuis un an et par des pertes dans l’éolien en mer.

En conséquence de ces bonnes performances, le flux de trésorerie a atteint 4,8 milliards de dollars sur le trimestre, soit davantage que sur l’ensemble de l’exercice 2025, a relevé le groupe. Et il a relevé ses prévisions annuelles: le chiffre d’affaires est attendu dans une fourchette de 44,5 à 45,5 milliards (44 à 45 milliards auparavant) et son flux de trésorerie devrait se situer entre 6,5 et 7,5 milliards (5 à 5,5 milliards auparavant).

Nos derniers articles

Autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense en France, l'Anssi a cinq grandes missions : défendre, connaître, partager, accompagner, réguler.

Belfort : la cybercriminalité gagne en productivité grâce à l’intelligence artificielle

Le forum annuel Cap Cyber, les jeudi 23 et vendredi 24 avril à la CCI du Territoire de Belfort, a pour thème « Intelligence artificielle et cybersécurité ». Myriam Quémener, qui interviendra lors de ce congrès, évoque dans son dernier livre le rôle croissant de l’IA dans les escroqueries en ligne.
,
Le modèle Atto 3 est fabriqué par le constructeur automobile chinois BYD.

Les voitures chinoises à l’assaut de l’Europe, comme un boomerang

A l'image de BYD qui s'est offert l'Opéra de Paris pour un show pompeux, les marques automobiles chinoises se lancent sans complexe en Europe, fortes d'avancées technologiques que les Européens tentent de copier, dans un renversement historique des rôles.
Le devanture du siège de Pays de Montbéliard Agglomération, à Montbéliard.

Pays de Montbéliard : quels sont les enjeux de la prochaine gouvernance ?

Cohésion des communes, dynamisme de l’emploi, rapprochement avec le nord Franche-Comté… autant d’enjeux qui attendent le ou la future présidente de Pays de Montbéliard Agglomération.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

93 Appartements6 Immeubles55 Maisons18 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC