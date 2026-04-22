GE Vernova s’envole en Bourse, dopé par les centres de données

Si les commandes dans l’éolien ont bondi de 87% à 1,2 milliard, c’est surtout à cause d’un effet de comparaison favorable par rapport au premier trimestre 2025. Le chiffre d’affaires a, lui, fondu de 23% à 1,4 milliard « du fait de la mollesse des commandes au premier semestre 2025 ». Cette branche a été affectée par les droits de douane imposés par les Etats-Unis depuis un an et par des pertes dans l’éolien en mer.