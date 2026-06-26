GALT, un studio spécialisé dans le design des objets de déco

L’objectif de leur entreprise est d’aider des artisans ou des marques dans le mobilier, à créer et concevoir un meuble selon un modèle précis. « On propose nos services à des éditeurs de mobilier. Leur métier, c’est d’avoir des catalogues de mobilier avec plein de choses différentes. Ou alors directement à des marques qui ont leurs magasins », déclare Louis Thibault

Séduit, BGE les a encouragé à se présenté au concours de la structure, divisé en plusieurs catégories selon le besoin auquel répond chaque entreprise. GALT a fini premier de la catégorie Service. Un prix que Louis ne pensait pas forcément gagner : « On a reçu un premier mail de présélection puis un deuxième pour nous informer de notre sélection et nous rendre à Vesoul. Déjà pour nous, on avait gagné, c’était déjà énorme en fait. C’est une première reconnaissance. » Après avoir passé un oral devant un jury, c’est bien l’entreprise de Louis et Antoine qui gagne le prix catégorie “service”. « Pour nous, cela veut dire, si vous gagnez un prix comme ça, c’est que l’on se dirige dans la bonne direction. Les gens croient en notre projet et pensent que nous sommes cohérents », révèle Louis.

Louis et Antoine sont plus que des associés, ils sont amis. Ce sont des petits mots échangés sur une possible collaboration quand ils se voyaient qui a fini par les pousser à ouvrir leur entreprise. Louis Thibault est ingénieur et Antoine Gibert est designer. Ils ont tous les deux travaillé dans le domaine du meuble auparavant. « On essaie de favoriser l’artisanat, le travail à la main, le travail des ouvriers. Parce qu’on est convaincu que si on veut qu’une pièce sorte, il faut qu’elle soit pensée en fonction de comment les ouvriers vont la travailler dans un travail de chaîne », avoue Louis.