Des webinaires pour anticiper les difficultés dans l’économie sociale et solidaire

Face à la baisse des financements publics et à un contexte économique incertain, le DLA (Dispositif local d’accompagnement) Régional Bourgogne-Franche-Comté, porté par BGE Franche-Comté, propose une série de webinaires gratuits à destination des structures employeuses de l’Économie Sociale et Solidaire, annonce BGE dans un communiqué. Objectif : donner des outils concrets pour anticiper les fragilités, sécuriser les projets et renforcer leur pérennité.
Pensé comme un cycle d’accompagnement opérationnel, ce programme a pour ambition de donner aux dirigeants et équipes de l’ESS les clés pour ne plus subir les difficultés, mais les anticiper, indique BGE. À travers plusieurs rendez-vous en ligne, les participants pourront renforcer la solidité de leur modèle socio-économique autour de cinq grands axes :
- Anticiper les signaux de fragilité financiers, organisationnels ou humains
- Sécuriser la structure et ses dirigeants grâce à une meilleure maîtrise du cadre fiscal, comptable et juridique
- Piloter efficacement son projet social par des outils de gestion et de gouvernance adaptés
- Innover en diversifiant ses ressources, notamment via le mécénat et les financements privés
- Mobiliser durablement bénévoles et salariés, en prenant soin des ressources humaines
Intertitre
Février
- 24 février (9h – 10h30) : le check-up de ma structure : quels indicateurs surveiller pour rester serein ? Avec BGE Franche-Comté
- 26 février (11h – 12h30) : fiscalité et comptabilité 2026 : l’essentiel pour les structures ESS. Avec Anne Verbruge, consultante DLA
Mars
- 31 mars (9h – 10h30) : santé financière et résilience : les bons réflexes pour protéger votre projet face aux imprévus0. Avec Anne Verbruge
Avril
- 14 avril (11h – 12h30) : le check-up de ma structure (deuxième session)
- 21 avril (12h – 13h30) : diversifier ses ressources : les clés du mécénat et des financements privés. Avec Camille Mauguier, Fondation de France
D’autres webinaires seront programmés tout au long de l’année 2026, sur des thématiques telles que la gouvernance associative, les procédures collectives en cas de difficulté, ou encore la coopération et la mutualisation entre structures.
Informations pratiques:
- Public : structures employeuses de l’ESS (associations, SCOP, SCIC, structures de l’IAE, etc.)
- Format : webinaires de 1 h 30
- Tarif : gratuit – 100 % en ligne
- Inscriptions ouvertes via ce lien.