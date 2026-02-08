Des webinaires pour anticiper les difficultés dans l’économie sociale et solidaire

Face à la baisse des financements publics et à un contexte économique incertain, le DLA (Dispositif local d’accompagnement) Régional Bourgogne-Franche-Comté, porté par BGE Franche-Comté, propose une série de webinaires gratuits à destination des structures employeuses de l’Économie Sociale et Solidaire, annonce BGE dans un communiqué. Objectif : donner des outils concrets pour anticiper les fragilités, sécuriser les projets et renforcer leur pérennité.

Pensé comme un cycle d’accompagnement opérationnel, ce programme a pour ambition de donner aux dirigeants et équipes de l’ESS les clés pour ne plus subir les difficultés, mais les anticiper, indique BGE. À travers plusieurs rendez-vous en ligne, les participants pourront renforcer la solidité de leur modèle socio-économique autour de cinq grands axes :

Anticiper les signaux de fragilité financiers, organisationnels ou humains

Sécuriser la structure et ses dirigeants grâce à une meilleure maîtrise du cadre fiscal, comptable et juridique

Piloter efficacement son projet social par des outils de gestion et de gouvernance adaptés

Innover en diversifiant ses ressources, notamment via le mécénat et les financements privés

Mobiliser durablement bénévoles et salariés, en prenant soin des ressources humaines