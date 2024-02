Galeries Lafayette: soutien majeur pour la sauvegarde des 26 magasins, décision le 20 mars

Selon lui, seule l’intersyndicale s’oppose encore au plan, soutenu par tous les créanciers et mandataires, qui avaient jusqu’à mardi pour se prononcer. Le groupe des Galeries Lafayette, également premier fournisseur des 26 magasins qui emploient un millier de salariés, restent malgré tout “lucides quant à la fragilité de la situation de ces magasins mais souhaitent donner une chance à Hermione Retail”, dont le passif atteignait 153 millions d’euros fin 2023, estime la source proche du groupe.

“Les salariés vont être soulagés de conserver leurs emplois mais ils vont être déçus de conserver le même actionnaire. On aurait espéré avoir plus de changements, avec un repreneur qui fasse en sorte que notre entreprise soit mieux gérée”, a déclaré avant l’audience Muriel Scanzi, déléguée centrale CFDT pour les enseignes de province et salariée du magasin de Bayonne. “On est sur la réserve. On a toujours cette crainte de l’avenir et de la pérennité de l’entreprise. On a à peu près les mêmes promesses qu’il y a cinq ans : des investissements, des réparations dans les magasins, faire rentrer de nouvelles marques dans les magasins… mais en cinq ans, on en a très peu vu la couleur”, a-t-elle souligné.