Francis Despretz, nouveau président des patrons de PME du Nord Franche-Comté

L’info avait été officialisée lors des vœux de la CPME 90 – Nord Franche-Comté : Louis Deroin, président depuis dix-sept ans, allait passer la main à l’occasion de l’assemblée générale du 23 février.

Sans surprise, le conseil d’administration qui s’est réuni, ce lundi 23 février au centre Atria de Belfort, à la suite de l’assemblée générale de la CPME 90 – Nord Franche-Comté a élu Francis Despretz à la présidence du syndicat patronal. La passation de pouvoir s’est déroulée en présence d’Amir Reza-Tofighi, président national de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises).

Francis Despretz, 38 ans et pianiste à ses heures (il a joué le temps d’un hommage à Louis Deroin), est chef d’entreprise depuis une quinzaine d’années. Il a créé Descis en 2011 à Belfort, société qu’il a ensuite installée en Alsace, à Wittelsheim. Après le covid, il a revendu cette entreprise et a créé Infra-NFC, une entreprise d’informatique qui gère les parcs informatiques des entreprises, est opérateur de télécom, et conçoit des logiciels sur mesure.

En 2021, accompagné par Louis Deroin et Caroline Debrouvry (présidente des Casques bleus), il a recréé une antenne de la Jeune Chambre Economique (JCE) dans le Nord Franche-Comté, qu’il a présidée, comme le veulent les statuts, pendant une année. La JCE compte une quinzaine d’adhérents aujourd’hui.