Francis Despretz, nouveau président des patrons de PME du Nord Franche-Comté

Francis Despretz, nouveau président de la CPME 90 -Nord Franche-Comté.
Francis Despretz, nouveau président de la CPME 90 -Nord Franche-Comté, au piano lors de l'AG à l'issue de laquelle il a succédé à Louis Deroin. | ©Le Trois – P.-Y.R.

Francis Despretz a été élu président de la CPME 90 – Nord Franche-Comté ce lundi 23 février. Il succède à Louis Deroin qui a présidé le syndicat patronal pendant dix-sept ans.

L’info avait été officialisée lors des vœux de la CPME 90 – Nord Franche-Comté : Louis Deroin, président depuis dix-sept ans, allait passer la main à l’occasion de l’assemblée générale du 23 février.

Sans surprise, le conseil d’administration qui s’est réuni, ce lundi 23 février au centre Atria de Belfort, à la suite de l’assemblée générale de la CPME 90 – Nord Franche-Comté a élu Francis Despretz à la présidence du syndicat patronal. La passation de pouvoir s’est déroulée en présence d’Amir Reza-Tofighi, président national de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises).

Francis Despretz, 38 ans et pianiste à ses heures (il a joué le temps d’un hommage à Louis Deroin), est chef d’entreprise depuis une quinzaine d’années. Il a créé Descis en 2011 à Belfort, société qu’il a ensuite installée en Alsace, à Wittelsheim. Après le covid, il a revendu cette entreprise et a créé Infra-NFC, une entreprise d’informatique qui gère les parcs informatiques des entreprises, est opérateur de télécom, et conçoit des logiciels sur mesure.

En 2021, accompagné par Louis Deroin et Caroline Debrouvry (présidente des Casques bleus), il a recréé une antenne de la Jeune Chambre Economique (JCE) dans le Nord Franche-Comté, qu’il a présidée, comme le veulent les statuts, pendant une année. La JCE compte une quinzaine d’adhérents aujourd’hui.

Une transition programmée

Francis Despretz est adhérent de la CPME 90 – NFC depuis huit ans. Il est entré au conseil d’administration voici six ans, et est vice-président depuis trois ans. Autant dire que la transition a été préparée très en amont. « J’aime l’engagement et m’impliquer dans ce que je fais », explique Francis Despretz sur ses motivations. Il affiche trois priorités : le rapprochement avec les fédérations de branches, le renforcement des liens avec les adhérents, et la consolidation des liens avec les institutions.

Concernant les fédérations de branches professionnelles, il fait le constat qu’il en existe 128 à l’échelon national, et souhaite renforcer ou créer des liens avec celles qui existent localement. Pour les adhérents, il prévoit de mettre en place une plateforme en ligne avec accès à un espace dédié aux adhérents sur lequel ils trouveront des informations exclusives et stratégiques, un espace d’échanges et un accès aux offres privilégiées pour les adhérents. Les liens avec les institutions passent par les mandats dans les différentes structures pour lesquels la CPME est déjà fortement mobilisée : le nouveau président souhaite que la CPME soit reconnue comme un acteur de confiance et qu’elle devienne un réflexe pour les entreprises dans leurs relations avec ces institutions.

Les nouveaux statuts de la CPME fixent les mandat des présidences départementales à trois ans et à trois mandats au maximum.

Au cours de la soirée, les hommages à Louis Deroin se sont succédé, à commencer par ceux du président de la CPME nationale, Amir Reza-Tofighi, qui en a profité pour faire la promotion d’une charte en faveur de l’entreprenariat et des entreprises, qu’il propose aux candidats aux municipales. Des hommages, surtout, par ceux qui ont côtoyé Louis Deroin durant ses dix-sept années de présidence, avec notamment un message de membres du conseil d’administration sur un air de piano de Francis Despretz, entre solennité et humour. Et surtout reconnaissance.

