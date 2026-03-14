Franche-Comté : 8 millions d’euros de redressement pour travail dissimulé

En Franche-Comté, l’Urssaf a réalisé en 2025 cinquante-six actions de contrôle ciblées pour travail dissimulé. 98 % d’entre elles ont abouti à un redressement pour un montant total de 8,06 millions d’euros, soit une augmentation de près de 30 %, indique l’Urssaf dans un communiqué. Les actions de prévention, programmées sans présomption de fraude et à visée pédagogique, représentent quant à elles, 75 % des actions globales (214 actions engagées en 2025).

Dans le Territoire de Belfort, huit contrôles ont été effectués, pour un montant de redressement de 506 000 euros. Dans le bassin de Montbéliard, 11 contrôles ont été conduits, pour un montant de redressement de 414 000 euros ; dans le secteur de Besançon, 24 contrôles, pour 2 millions d’euros de redressement ; en Haute-Saône, 8 contrôles, pour 302 000 euros de redressement.