Franche-Comté : 8 millions d’euros de redressement pour travail dissimulé

En Franche-Comté, l’Urssaf a réalisé en 2025 cinquante-six actions de contrôle ciblées pour travail dissimulé. 98 % d’entre elles ont abouti à un redressement pour un montant total de 8,06 millions d’euros, soit une augmentation de près de 30 %, indique l’Urssaf dans un communiqué. Les actions de prévention, programmées sans présomption de fraude et à visée pédagogique, représentent quant à elles, 75 % des actions globales (214 actions engagées en 2025).
Dans le Territoire de Belfort, huit contrôles ont été effectués, pour un montant de redressement de 506 000 euros. Dans le bassin de Montbéliard, 11 contrôles ont été conduits, pour un montant de redressement de 414 000 euros ; dans le secteur de Besançon, 24 contrôles, pour 2 millions d’euros de redressement ; en Haute-Saône, 8 contrôles, pour 302 000 euros de redressement.
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En 2025, l’Urssaf Franche Comté a continué de déployer son plan d’action relatif à la lutte contre le travail dissimulé. Une stratégie qui s’appuie sur plusieurs leviers d’actions :
- optimisation du ciblage grâce à l’enrichissement des méthodes de datamining pour une détection plus précise des fraudes
- renforcement des moyens et professionnalisation des inspecteurs spécialisés dans toutes les Urssaf, permettant d’identifier et de traiter un plus grand nombre de fraudes à fort enjeu
- développement des partenariats stratégiques, notamment dans le cadre des CODAF (comités opérationnels départementaux anti-fraude), avec la police, la gendarmerie, l’office central de lutte contre le travail (OCLTI), Tracfin, et d’autres acteurs clés pour une coordination renforcée.
En 2025, le montant total des redressements opérés en France au titre de la lutte contre le travail dissimulé a dépassé 1,5 milliard d’euros sur l’activité courante, comme en 2024, hors dossiers exceptionnels. L’Urssaf a pour objectif d’atteindre 5,5 milliards d’euros de redressement pour la période 2023-2027. Les redressements déjà enregistrés sur les trois premières années s’élèvent à 4,3 milliards d’euros, avec un montant moyen annuel double de celui observé sur la période précédente.