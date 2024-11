France Travail Pro : une nouvelle marque employeur pour répondre aux défis du recrutement

L’un des piliers de France Travail Pro est aussi la “mission aller vers ». Pour répondre à cet enjeu, une dizaine de conseillers dédiés accompagnent les entreprises du Territoire de Belfort. Ils se rendent directement dans les entreprises pour analyser leurs dynamiques internes et leurs besoins. Ce jeudi, lors d’une rencontre entre entreprises et partenaires, 30 employeurs ont pu découvrir, redécouvrir ces services et échanger sur leurs problématiques.

L’un des buts de France Travail Pro est aussi d’amener les entreprises à réfléchir différemment pour continuer à recruter. « Aujourd’hui, les jeunes attendent que les entreprises leur apportent plus qu’un simple emploi. Les recruteurs doivent s’adapter à ces attentes », observe Catherine Domon. C’est en cela que la nouvelle marque employeur France Travail Pro veut agir : en accompagnant les entreprises vers ces changements. Pour se faire facilement, l’idée est d’avoir un conseiller dédié par entreprise.« Pour qu’il puisse parler à une personne privilégiée, qu’il sache qui contacter », poursuit Catherine Domon. France Travail Pro entend également moderniser son accès, avec des horaires élargis pour les appels, disponibles dès le 1er décembre 2024, du lundi au samedi, de 7h30 à 20h, via le numéro 3995. Une refonte complète de la page web est également prévue pour plus de lisibilité.

France Travail Pro espère de cette manière réduire à 26 jours le délai moyen de recrutement. En renforçant sa visibilité et son accompagnement, France Travail Pro souhaite aussi conquérir de nouveaux marchés. : « Nous devons conquérir de nouveaux marchés et les fidéliser de manière pérenne », explique Catherine Domon, directrice de l’agence Thiers à Belfort. Le ferroviaire a récemment été reconquis. Désormais, de nouveaux défis entrent en ligne de compte dans le Territoire de Belfort, comme le fait de mieux comprendre les nouveaux métiers liés à l’hydrogène, l’électrique ou le nucléaire, pour réussir à embaucher et satisfaire les employeurs.