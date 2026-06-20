Forvia vend une usine en Allemagne à un groupe de défense

(AFP)
Les deux groupes disent avoir élaboré un plan de formation pour adapter les compétences des salariés automobiles aux exigences des nouvelles activités de défense. Pour Forvia, cette cession s’inscrit dans son plan stratégique « IGNITE » qui vise à recentrer ses activités et à améliorer son profil financier dans un marché automobile à la peine sur le Vieux Continent.
Forvia veut réduire se dette
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