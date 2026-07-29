PUB
,

Forvia se lance dans les drones en Europe et crée une usine en Inde

Un drone, en vol.
Forvia se lance dans les drones en Europe. | ©bt_real from Pixabay – illustration

L'équipementier français Forvia, confronté à la déprime du marché automobile, a annoncé lundi qu'il allait se lancer dans l'assemblage de drones en Europe, et créer une nouvelle usine en Inde, la dixième, spécialisée dans les sièges de voiture.

En s’appuyant sur « l’expertise industrielle, les capacités d’assemblage et le savoir-faire de Forvia », cette collaboration « vise à contribuer au renforcement de la base industrielle de défense européenne et de sa capacité à répondre rapidement aux besoins de production », indique un communiqué de l’équipementier diffusé lundi soir. Le nom de son partenaire n’a pas été dévoilé. Forvia a simplement indiqué qu’il s’agissait d’une « entreprise européenne pionnière des technologies de défense, spécialisée dans la défense aérienne et les systèmes de lutte anti-drones fondés sur l’intelligence artificielle ».

Selon le directeur général de Forvia, Martin Fischer, cité dans les Echos, les modèles de drones seront produits en France et en Allemagne, à raison initialement de 500 drones intercepteurs par mois, « avec pour objectif de porter les capacités de production à 1 000 unités par mois » indique le communiqué. Face à la morosité du marché européen, et pour occuper leurs usines, d’autres équipementiers automobiles ont déjà amorcé un virage vers l’industrie de défense, notamment dans le domaine des drones.

Forvia travaillerait avec Hella

Valeo a annoncé la semaine dernière qu’il allait produire à partir de 2027 dans un de ses sites français un moteur électrique sans terres rares critiques pour les drones de la startup française Harmattan AI. Forvia fournit déjà des solutions d’éclairage et des systèmes électroniques pour des applications militaires et de sécurité via sa filiale Hella. La société estime que ses technologies « éprouvées » allant des radars aux solutions de gestion de l’énergie peuvent « être adaptées aux exigences spécifiques » de la défense.

Parallèlement, l’équipementier a publié un autre communiqué indiquant qu’il allait créer une nouvelle usine en Inde, la dixième, dans le secteur automobile celle-ci, dédiée à la fabrication et à l’assemblage complet de sièges « sur l’un des marchés automobiles les plus dynamiques du monde ». « L’Inde constitue une priorité stratégique du plan Ignite lancé par Forvia en février 2026, portée par la forte croissance du marché, la demande croissante en technologies avancées et le développement rapide de son écosystème d’ingénierie », indique le communiqué.

Le démarrage de la production est prévu en 2027. Forvia dispose au total de plus de 2.400 ingénieurs et experts techniques en Inde où l’équipementier a déposé 61 brevets et en a obtenu 30.

Nos derniers articles

Romuald, 37 ans, assemble un Chiller, dans une usine de la fondation Pluriel, à Étupes, pour un véhicule produit par Stellantis.

4 chiffres à retenir sur le chômage en Bourgogne-Franche-Comté

Les autorités viennent de publier les statistiques de France Travail au 2e trimestre. Le nombre de demandeurs d’emplois, sans emplois, est en hausse de 2,2 % en Bourgogne-Franche-Comté. Il est, par contre, en repli, dans le Territoire de Belfort. 4 chiffres à retenir.
Carte de Météo France sur la nouvelle vague de canicule qui arrive sur la France le 29 juillet 2026.

Le nord Franche-Comté passe en vigilance « orange » canicule

Le Doubs et le Territoire de Belfort sont placés en vigilance « orange » canicule à partir de ce mercredi 29 juillet, à 12 h. Près de 40 °C est attendu par endroit.
Des campeurs évacuent le camping de Lacanau (Gironde), face au Mégafeu qui sévit dans la région.

« Au début, j’ai cru que mon mari blaguait » : une Doubienne raconte son évacuation de Lacanau

"Une heure pour partir" : vélos sur le toit, valises entassées à l'arrière, des touristes français, anglais ou allemands évacuent mardi les campings de la station balnéaire de Lacanau, célèbre spot de surf menacé par les flammes.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

95 Appartements7 Immeubles61 Maisons7 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC