Forvia se lance dans les drones en Europe et crée une usine en Inde

En s’appuyant sur « l’expertise industrielle, les capacités d’assemblage et le savoir-faire de Forvia », cette collaboration « vise à contribuer au renforcement de la base industrielle de défense européenne et de sa capacité à répondre rapidement aux besoins de production », indique un communiqué de l’équipementier diffusé lundi soir. Le nom de son partenaire n’a pas été dévoilé. Forvia a simplement indiqué qu’il s’agissait d’une « entreprise européenne pionnière des technologies de défense, spécialisée dans la défense aérienne et les systèmes de lutte anti-drones fondés sur l’intelligence artificielle ».