Fin des travaux pour l’Hôpital privé de la Miotte de Belfort

Tout le groupe se déplace maintenant au premier étage avec la découverte du Fast Track. L’objectif de ce service : une prise en charge rapide des patients. Il faut moins de deux heures entre l’arrivée du patient et son retour chez lui. « Notre moyenne ici, c’est une heure et quart », précise le directeur général. Les patients sont pris en charge au niveau administratif, puis sont amenés dans une des deux salles pour bénéficier d’une anesthésie locale. « On a deux salles d’opérations ophtalmologiques et une salle où on fait tout le reste », explique Véronique Heintz, directrice des soins infirmiers. Une fois opérés, les patients sont contrôlés par les infirmiers et peuvent repartir dès que leur état le permet.

Sur ce même étage, se trouve aussi le service ambulatoire. Cette fois-ci vêtu d’une charlotte et des surchaussures, le groupe se dirige vers les blocs opératoires. De ce côté, les interventions sont tout autre : opérations de la hanche, des dents de sagesse, coloscopie… « Quand les patients arrivent de leurs chambres, ils sont accueillis ici par les brancardiers », explique Christelle Pernot, responsable du bloc opératoire, en désignant les ascenseurs reliant les chambres et le service. Entre la salle de réveil et les blocs opératoires, tout le service ambulatoire a également été rénové.

Au deuxième étage, les visiteurs ont pu découvrir les chambres du service ambulatoire. On retrouve des chambres individuelles et des chambres doubles. Toutes ont été rénovées et modernisées. « C’est vraiment très agréable », souligne une des visiteuses. « On a voulu une ambiance cosy et familiale », ajoute Olivier Decoster. Avec des affiches et posters au mur, deux chambres sont prévues pour l’accueil des adolescents.