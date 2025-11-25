PUB

Fin des travaux pour l’Hôpital privé de la Miotte de Belfort

Une des deux salles d'opérations ophtalmologiques du service Fast Track de l'Hôpital privée de la Miotte.
Le service Fast Track possède deux salles d'opérations ophtalmologiques. | ©Le Trois – Jade Belleville
Reportage

Après deux ans et demi de travaux et 15 millions d’euros investis, l'hôpital privé de la Miotte de Belfort inaugure ses nouveaux locaux ce lundi 24 novembre. Entre de nouveaux services et le recrutement de praticiens, l'hôpital privé a repensé son offre de soins.

« Le premier coup de pioche a été donné en juillet 2023 », se remémore Olivier Decoster, directeur général de l’Hôpital privé de la Miotte du groupe Vivalto Santé. Anciennement nommé clinique de la Miotte, l’établissement a changé de nom lors de son rachat par Vivalto Santé en 2021. Une centaine de personnes était présente ce lundi 24 novembre pour l’inauguration des nouveaux aménagements de l’établissement médical. Des travaux ont duré deux ans et demi pour un cout total de 15 millions d’euros.

Le sens de la visite est donné. Par petit groupe, les visiteurs découvrent les travaux finis. « Ça sent encore la peinture », chuchote-t-on dans les rangs. Au rez-de-chaussée, se trouve le centre de soins non programmés. En fonctionnement depuis janvier 2024, il accueille déjà des patients. « En 2025, plus de 15 000 consultations ont été assurées », souligne Olivier Decoster. Ouvert du lundi au vendredi, ce centre accueille les patients dont les soins ne relèvent pas d’une urgence vitale. Et, permet ainsi le désengorgement des services d’urgences. Une initiative lancée par le docteur Loïc Lavaill et soutenue financièrement par l’Agence Régionale de Santé et la ville de Belfort à hauteur de 60 000 euros chacun.

Fast Track : une prise en charge en moins de deux heures

Tout le groupe se déplace maintenant au premier étage avec la découverte du Fast Track. L’objectif de ce service : une prise en charge rapide des patients. Il faut moins de deux heures entre l’arrivée du patient et son retour chez lui. « Notre moyenne ici, c’est une heure et quart », précise le directeur général. Les patients sont pris en charge au niveau administratif, puis sont amenés dans une des deux salles pour bénéficier d’une anesthésie locale. « On a deux salles d’opérations ophtalmologiques et une salle où on fait tout le reste », explique Véronique Heintz, directrice des soins infirmiers. Une fois opérés, les patients sont contrôlés par les infirmiers et peuvent repartir dès que leur état le permet.  

Sur ce même étage, se trouve aussi le service ambulatoire. Cette fois-ci vêtu d’une charlotte et des surchaussures, le groupe se dirige vers les blocs opératoires. De ce côté, les interventions sont tout autre : opérations de la hanche, des dents de sagesse, coloscopie… « Quand les patients arrivent de leurs chambres, ils sont accueillis ici par les brancardiers », explique Christelle Pernot, responsable du bloc opératoire, en désignant les ascenseurs reliant les chambres et le service. Entre la salle de réveil et les blocs opératoires, tout le service ambulatoire a également été rénové. 

Au deuxième étage, les visiteurs ont pu découvrir les chambres du service ambulatoire. On retrouve des chambres individuelles et des chambres doubles. Toutes ont été rénovées et modernisées. « C’est vraiment très agréable », souligne une des visiteuses. « On a voulu une ambiance cosy et familiale », ajoute Olivier Decoster. Avec des affiches et posters au mur, deux chambres sont prévues pour l’accueil des adolescents. 

Clap de fin pour les travaux de l'Hôpital privé de la Miotte

Accueil des patients au centre de soins non programmés à l'hôpital privé de la Miotte de Belfort.
Zone d'attente pour les patients avant de passer au bloc opératoire.
Bloc opératoire de l'hôpital privé de la Miotte.
La salle de réveil du service de chirurgie ambulatoire de l'hôpital privé de la Miotte.

©Le Trois – Jade Belleville

Une réorganisation des équipes

Le docteur Pierre-Bastien Rey, le précise, ce n’est pas seulement le bâtiment en lui-même qui a connu des changements, mais aussi l’équipe médicale. Notamment avec le recrutement de nouveaux praticiens. L’ophtalmologie a vu son nombre de praticiens multiplié par cinq. « La gastro-entérologie a été reprise par une équipe de quatre gastro-entérologues de qualité et motivés », ajoute le docteur Pierre-Bastien Rey. De plus, le nombre d’orthopédistes a doublé. De son côté, le service d’anesthésie a été réorganisé : « Les praticiens sont tous très jeunes. L’avenir est assuré grâce à eux », met en avant Pierre-Bastien Rey. Une nouvelle offre de soins a également vu le jour depuis janvier avec un service de chirurgie esthétique et maxillo-faciale. 

Ces rénovations de l’Hôpital privé de la Miotte entrent dans un cadre plus global. Pour rappel, en 2016, le groupe Drancy Santé, alors propriétaire de la clinique, achète des terrains à La Jonxion. Le projet était de déplacer la clinique de Belfort à La Jonxion puisque les locaux étaient devenus trop vétustes. Mais cinq ans plus tard, en 2021, Vivalto Santé rachète la clinique et décide d’abandonner ce projet de déplacement. Cela permet ainsi aux Belfortains d’avoir un accès direct aux soins sans avoir à se déplacer jusqu’à l’Hôpital Nord-Franche-Comté.

