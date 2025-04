Fin 2024, l’emploi prend un coup de froid en Bourgogne-Franche-Comté

Après une période de relative stabilité depuis plus de deux ans, l’emploi diminue en Bourgogne-Franche-Comté de 0,4 % au quatrième trimestre 2024. Ce repli concerne la majorité des secteurs d’activité, marquant un retournement de tendance. « L’emploi privé enregistre sa plus forte baisse depuis 2016, hors crise sanitaire, tandis que le secteur public ne joue plus son rôle de soutien », analyse l’Insee. En outre, la formation en alternance ne contribue plus à la dynamique de l’emploi. Elle a presque stagné en 2024 en raison de la diminution des aides à l’embauche. L’emploi se replie également de 0,3 % au niveau national, pour la première fois depuis la crise sanitaire de 2020.