Faverois : ACI group, le repreneur d’Usiduc, obtient un sursis

Le syndicat a dressé un état des lieux des plans sociaux dans l’industrie, et sa secrétaire générale Sophie Binet a énuméré les exemples de projets de reprise d’entreprises industrielles en proie à des difficultés, comme l’aciériste Novasco (ex-Ascometal), où plus de 500 emplois vont être supprimés.

Lors de la reprise, au mois d’avril, Usiduc comptait 20 collaborateurs, selon ACI Group, pour un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros ; le repreneur envisageait de ne reprendre que dix-sept salariés.