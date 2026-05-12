Facture électronique : vos questions, nos réponses

« On est devant le grand jour », indique Valérie Usson, directrice générale des Finances publiques du Territoire de Belfort (lire notre article). À partir du 1er septembre, la réforme sur la facturation électronique devra être mise en place chez les entreprises. À partir de cette date, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être en mesure de recevoir ces factures électroniques. Du côté des grandes entreprises et des entreprises de tailles intermédiaires, elles seront dans l’obligation d’émettre des factures au format électronique. Le reste des entreprises devra suivre cette mesure au 1er septembre 2027.

La réforme comporte un deuxième volet, celui du e-reporting. Traduction : les entreprises devront transmettre à l’administration fiscale les données de leur transition. Les grandes entreprises et les entreprises de tailles intermédiaires devront s’y plier dès le 1er septembre 2026. Pour les petites et très petites entreprises, le changement s’effectuera le 1er septembre 2027.