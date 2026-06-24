Étupes : et si le Pôle Véhicule du futur inventait la 2CV de demain

Commode. Économique. Sûre et confortable. Haute qualité. Autant d’arguments publicitaires avancés par une réclame de 1951 vantant les qualités de la 2CV fourgonnette, connue sous le vocable de 2CV type AU.

Des ambitions que ne renieraient pas le Pôle véhicule du futur, qui a annoncé, le 9 juin, lors de son assemblée générale, son intention de porter un nouveau projet de territoire. Et ce projet consiste à imaginer le véhicule du futur. Un véhicule « léger, abordable et inclusif », note le Pôle véhicule du futur, dans son compte-rendu.

Le Pôle estime que c’est possible de créer ce type de véhicule en France. Et c’est d’autant plus nécessaire à une époque où l’automobile traverse une crise conjoncturelle et structurelle. « Coût d’un véhicule neuf avec un TCO élevé (total cost of ownership, cela représente l’ensemble des coûts d’achat et d’exploitation d’un produit, NDLR), modèles surdimensionnés pour les trajets quotidiens, nouvelle approche de la mobilité des nouveaux usagers », liste le Pôle véhicule du futur, pour évoquer les difficultés de la filière. C’est ainsi qu’il invite à « un changement de paradigme ».